ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは3月4日より、“Discover U!!!(ディスカバー・ユー)”をテーマに、開業25周年を記念したさまざまなプログラムを順次展開する。

2026年3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。これまでの感謝を込めて、2026年3月4日～2027年3月30日までのおよそ1年間にわたり、“Discover U!!!”をテーマにさまざまな「25周年記念プログラム」を展開。あなたの“You”とUniversal Studios Japanの“U”、二つの「U」の新たな魅力に出会う特別な体験にあふれる一年になるという。

スペシャル・イベント『ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション』では、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシン、「バックドラフト」の消防車、「ブルース・ブラザーズ」のパトカー、「アメリカン・グラフィティ」の1932年型クラシックカーといった、名作ハリウッド映画に登場した貴重な名車が集結する。

また、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「ドク・ブラウン博士」が10年ぶりに、さらに「ブルース・ブラザーズ」の「ジェイク&エルウッド兄弟」が約17年ぶりに登場。ドク博士は3月4日～、ジェイク&エルウッド兄弟は3月27日～毎日スペシャル・グリーティングに登場する。

また、開業以来、変わらぬ人気を誇る『ジュラシック・パーク』では、家族みんなが映画の世界を全身で体感できるスペシャル・プログラム『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が、3月4日～8月31日の期間限定で復活。

獰猛なラプトルたちに襲われる絶体絶命のスリル体験『ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート』、超大型恐竜と間近でふれ合うハッピー・グリーティング『ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター』、赤ちゃん恐竜とふれ合える『ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー』、ジャングルに潜む数々のミッションに挑む謎解きラリー『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』、ジャイロスフィアを背景に記念撮影できる『ジャイロスフィア・フォトスポット』といった多彩なプログラムが用意されている。

さらに今年は新たに、スタンプ・ラリー『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』も開催。クルーからカードをもらい、ジュラシック・パークを探索しながら集めたスタンプを重ねて押していくと、歴代の人気恐竜たちのかっこいいデザインが完成するという。

ストリート・ショーでも“Discover U!!!”をテーマに特別な演出が。セサミストリートのステージに「ブルース・ブラザーズ」が登場する『アルティメット・ブルース・バッシュ ～音楽の色～』(3/27日～)、パークの仲間と歌って踊って25周年を祝う『ユニバーサル・ワンダーランド ～レッツ・スマイル・トゥギャザー!〜』(3/3日～)、実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開する『パワー・オブ・ロック ～ユー・ロック!～』(3/13日～)、マイメロディとクロミが新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦する『クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～』(3/27日～)が予定されている。

さらに、大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に、Vaundyの手掛ける25周年記念の書きおろし楽曲「Destiny Journeys」を搭載。後ろ向きの絶叫コースター『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』には、パーク歴代の周年ソングが搭載される。

1日一組限定のVIP エクスペリエンス

1日一組しか体験できない、最高にラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場する。

スペシャルなグリーティングや特別なフォト体験、VIPエクスペリエンス専用レストランでの上質なダイニング体験に加え、一般ゲストが帰りはじめるパーククローズ間近の時間帯での人気エリアご案内など、まるでパークを貸し切っているかのような特別な時間を楽しむことができる。

さらに今期は、25周年を記念して、『No Limit! パレード ～Discover U!!! バージョン～』をVIP専用の特別鑑賞エリアから楽しめる新プランも登場するなど、細部まで行き届いた豪華なサービスや特典が盛りだくさん。夢のような、唯一無二のパーク体験を満喫できる内容となっている。

同プランは1月20日から販売スタート。利用期間は3月20日までとなっており、価格は89万9,800円(4名まで)。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

The Blues Brothers 2026 D. Aykroyd and J. Belushi Pisano

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5122301

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios

SING TM & (C) 2026 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) Universal Studios

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.