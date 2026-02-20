ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは3月18日より、開業5周年を迎える『スーパー・ニンテンドー・ワールド』にて、マリオのゲームでおなじみの無敵アイテム「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズの販売を開始する。

3月18日で5周年を迎える『スーパー・ニンテンドー・ワールド』。今回の記念企画では、“We are all STARS!”をテーマに、“無敵”状態になれる期間限定アイテムやフード、新デザインのグッズが続々と登場する。

まずは、“無敵マリオ”バージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が新登場。“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインで、パワーアップバンドがあると、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることも可能。“無敵”気分でより一層楽しむことができるという。

また、エリアのマップがモチーフの「フェイスタオル」も登場。来場記念としてもおすすめのフェイスタオルには、「スーパースター」のワッペンがワンポイントとしてあしらわれており、パークの楽しさを持ち帰れるデザインとなっている。

さらに、「スーパースター」のポップコーンバケツが、1年限定で、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身。「スーパースター」をゲットした時のおなじみのBGMが流れ、“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験することができる。

『スーパースター・プラザ』では、5周年限定の「スーパースター」で飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントがお出迎え。『キノピオ・カフェ』では、そのモニュメントを模したカラフルなケーキ「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」を味わうことができる。

さらに、ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが大冒険する、そんな様子をイメージした「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア&フライドチキン～」も登場。主役には、ふかふかの「スーパースター」のパンが添えられており、思わず写真を撮りたくなる仕上りとなっている。

ハリウッド・エリアにある『マリオ・カフェ&ストア』では、「スーパースター」をモチーフにしたカラフルなパンケーキ「 無敵! スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」や、キラキラにパワーアップしたゼリーたっぷりのソーダ「パワーアップ! マリオのストロベリーソーダ」「パワーアップ! ピーチ姫のピーチソーダ」「パワーアップ! ルイージのマスカットソーダ」の3種を楽しむことができる。パンケーキの中には、濃厚なマンゴー&クリームに加え、カリカリ食感が楽しいスター形のシュガーなど、見た目も味わいもワクワクするトッピングが詰まっている。

また、パーク内のあちこちに飛び散っている「スーパースター」を見つけ、見つけた“スター”をクルーに届けると、5周年限定のかわいい特別なステッカーをもらうことができる企画も。ポップコーンバケツを見せたり、フードや手持ちのグッズなど、エリア内に点在する“スター”を探したり、見つからない場合は、仲間とともに手や体を使ったポーズで“スター”を表現したりと、みんなで“一致団結”して“スター”探しを楽しむことができる。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios. (C) Nintendo TM and (C) 2026 Sesame Workshop (C) 2026 Peanuts Worldwide LLC TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.