ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2026年1月30日より、日本発の世界的人気エンターテイメント5作品とコラボする期間限定スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催する。

本稿では、その中の一つ『名探偵コナン・ワールド』を紹介。リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」、ストーリー・ライド「名探偵コナン×ストーリー・ライド」、音楽と緊迫アクションが交差するまったく新しい“ミステリー×食×音楽”体験「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」という3つのアトラクションが登場する。

名探偵コナン・ザ・エスケープ

自らの足と頭脳を使って謎を解き進める、究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』は、2026年4月10日公開予定の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動。劇場版の前日譚となる完全オリジナル・ストーリーで展開される。

＜ストーリー＞

新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。しかし、開始を待つ施設に「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」と、驚愕の脅迫メールが届く!! 施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうという。さあ、参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか!?

開催期間は2026年1月30日～6月30日、チケット価格は3,200 円～。

名探偵コナン・ミステリー・レストラン

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、“超リアル”な「名探偵コナン」の世界に入り込み、目の前に登場する、在りし日の「新一」と「蘭」のやり取りに胸が高鳴るオリジナル・ストーリーで展開。「新一」による推理や、ステージ上で披露される本格的な生歌でパワーアップ! 臨場感あふれるアクションが交差する極上のミステリー体験を楽しむことができる。

＜ストーリー＞

これは、“江戸川コナン”が誕生する少し前の物語。ある日、高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を新一とともに訪れていた蘭。昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われたのだが…。突如、歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまった! 一体誰が? 何のために? レストランに居合わせたあなたは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。様々な思いが交錯する“ブローチ”を無事見つけ出し、犯人を突き止めろ!

開催期間は2026年1月30日～5月31日。ロンバーズ・ランディングにて、各回約 80 分の入替制で開催される。チケット価格は大人が7,000円、子ども(4才以上～小学生)2,600円。

メニューはこちら。

デラ・ディーバ・スペシャルコース(肉)



デラ・ディーバ・スペシャルコース(魚)



デラ・ディーバ・キッズコース

12歳までのお子さま向けコースで、12歳でも小学生の場合はキッズコースになる。

スペシャルドリンク&コースターセット

「江戸川コナン レモン・ホワイトウォーター」「工藤新一 アップル&ライムモヒート」「毛利蘭 ストロベリーソーダ」「鈴木園子 オレンジ&マンゴーソーダ」など、全8種。ドリンク1杯につきスペシャルコースターが1つ付属する。

名探偵コナン×ストーリー・ライド

『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)』は、「コナン」と「少年探偵団」、西の名探偵「服部平次」が登場するオリジナル・ストーリーで展開するストーリー・ライド。パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」「平次」とくぐり抜けるハラハラドキドキを体験することができる。

＜ストーリー＞

鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で、システムトラブルが発生する。コナンや少年探偵団の面々と乗り込んだ自動運転車が大暴走、大パニックの中現れたのは…服部平次。平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取り、スリル満点ライド×ストーリーがシンクロした、臨場感あふれる体験に大絶叫! さあ、絶体絶命のピンチを、コナンと平次とともに乗り越えろ!

開催期間は2026年1月30日～6月30日、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドにて開催される。

なお、3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケットの価格は、6,400円～となっている。

