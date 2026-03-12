普段感情を表に出さない魔法使いフリーレン。そんなドライなフリーレンが、時折見せる微妙な表情の変化が作品の魅力でもありますよね。ヒンメルたちとの旅を思い出している時や、フェルンに怒られている時などいろいろありますが、実はこのほど、第33話で鉱山で働くことになってしまったフリーレンがフィギュアになって登場。超絶萎えた表情が最高なんです!!

🪄ハイプレミアムフィギュア

‐フリーレン‐

～鉱山で300年働くことになっちゃった～

80年前の借金を返済するべく、鉱山で300年働くことになっちゃったフリーレン。屈強な炭鉱夫たちに連行されていくシーンが、おもしろいですよね。服も鞄も借金のかたに取られ、杖の代わりにつるはしを手にしているものの、魂が抜けたようなこの表情、1mmも働く気が感じられません!笑

半べそフリーレンを再現したフィギュアの登場に、SNSでは「可愛いー!笑」「とてつもなく欲しい(笑)」「借金のフリーレンだwww ほしすぎるwww」「可哀想で可愛い(笑)」といった声が多数寄せられています。

また、「まじかよwww」「どしてここチョイスしたのw」「このフィギュア出すんだwwwww センスを感じるwww」「なんでこのシーンやねんwww」とツッコむ人も続出。確かに、数あるシーンの中からなぜここを⁉ と首を傾げつつ、最高のチョイスですよね。

UFOキャッチャーに登場するのは今年の夏。飾って眺める日が待ち遠しいですね。