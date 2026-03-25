ただでさえ可愛い「ちいかわ」が、丸くて可愛い「おはじき」になって、さらに大人気の「シール」になっちゃいました!

🌱新商品🌱

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『KIRACOROおはじきシール(全5種)』

各660円(税込)

⚠️クレジットカード決済のみ⚠️

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キラキラを ぎっしり詰めた

ころんとクリアな おはじきシール💎

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ぽこぽこ パッケージに

1個ずつ たいせつに入れています🤏

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#ちいかわマーケット では

3/27(金)11時発売🌱

(@chiikawa_marketより引用)

こちらが超絶可愛い「KIRACOROおはじきシール」です。ラインアップは、「ちいかわ」「うさぎ」「ハチワレ」「モモンガ」「シーサー」の全5種。どれもクリアでコロコロしていて、可愛いシールばかりですね。

SNSで紹介されると、「なにこれ… むちゃかわなんだが…」「シサちゃんかわ(〃ω〃)」「モモンガ欲しい」「これスマホケースに貼ったらこうなるよ仕様にしてくれてるのか…可愛い」と歓喜の声が。しかし、発売日時が平日(3月27日11時)であることから、「めっちゃ仕事やーーーーん!!!!」「欲しいけど… この早押し勝てる自信ない泣」「シーサーちゃんあるやん!!しかし休みでは無い(泣)」と、諦めモードの人も目立ちました。

ちいかわファンも、シール勢も注目の「KIRACOROおはじきシール」。争奪戦の予感しかありませんが、どうか、多くの人の手に渡りますように!!