あたたかい日が増えてきて、「そろそろ虫よけの準備しなきゃ…」と感じ始めている人もいるのでは? 実は間もなく、思わず玄関に飾りたくなっちゃう“かわいすぎる虫よけ”が登場するんです!

＼新商品/

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バルサンから

#ちいかわ たちのかわいい虫よけが登場✨

吊り・置きのどちらでも使えます!

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3月下旬より

#ちいかわらんど、#ちいかわマーケット

その他全国の量販店にて発売予定🙌

(@chiikawa_kouhouより引用)

バルサン ちいかわ 虫こないもん 吊り・置きタイプ

こちらが、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの姿をしたバルサンの「虫こないもん 吊り・置きタイプ 」です。名前の通り、吊っても置いても使える2WAY仕様で、玄関・ベランダ・窓際など好きな場所に設置可能。かわいいだけじゃない! 実用的なのが嬉しいですよね。

バルサン ちいかわ 虫こないもん 吊り・置きタイプ

SNSでは 「かわいすぎる!!!!!!」「こういう日常で使うものにちいかわが入り込んでくるのほんとに嬉し」「見た目、ネーミングが、かわいすぎて、 効かなそう〜www」「今年はこれを吊るしたい」「こんなん買うしかない 全部買うしかない」といった声が続々と寄せられています。

発売は3月下旬から。本格的な虫シーズンが来る前に、ちいかわたちと一緒に春の準備を始めてみては?