「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』は、4月10日より、公式グッズ第2弾を発売する。また、東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の全国5箇所にて、ポップアップストアも開催する。

本作は、イラストレーター・ナガノ氏がX(旧Twitter)に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。2025年3月27日より、世界43の国と地域にて配信中。

4月10日より、『ちいかわぽけっと』初の公式グッズ第2弾の発売が決定した。今回のモチーフは「フルーツ」と「ファンタジー」だ。

ステッカー

「フルーツ」のラインナップは以下の通り。

フルーツなマスコット(1,980円)、フルーツなトレーディング缶バッジ(330円/BOX 2,310円)、フルーツなクリアファイル(440円)、フルーツなスマホに貼れるサイズのステッカー(330円)、フルーツなハンドタオル(825円)、フルーツな大きめトートバッグ(3,630円)、フルーツなTシャツ(3,630円)、フルーツなL/S Tシャツ(4,510円)。

アクリルスタンド

「ファンタジー」のラインナップは以下の通り。ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド(495円/BOX 3,465円)、ファンタジーなクリアファイル(440円)、ファンタジーなスマホに貼れるサイズのステッカー(330円)、ファンタジーなハンドタオル(825円)、ファンタジーな大きめトートバッグ(3,630円)、ファンタジーなTシャツ(3,630円)、ファンタジーなL/S Tシャツ(4,510円)。

『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて商品を買うと、「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.2」がプレゼントされる。2,200円以上の購入では、「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」と「ちいぽけ ホームアイテムステッカー（桜の木）」がプレゼントされる。

(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.