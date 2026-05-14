アベイルに5月16日、ロリータファッションに身を包んだサンリオキャラクターズが登場します!

5/16(土)#アベイル から #サンリオキャラクターズ の新作アイテムが登場!

キュートなチャームやポーチがラインナップしているよ♪

ロリータファッションでおしゃれをしたキャラに注目♡

ぜひチェックしてみてね☆

※点数制限･対象外店舗がございます。



(@sanrio_newsより引用)

ロリータアートのキティちゃんたち、とってもキュートですね。今回の新作アイテムは「フェイスポーチ」(1,980円)、「マスコットチャーム」(2,530円)、「フェイスマスコットチャーム」(1,980円)、「フェイス巾着」(1,980円)の4つ。

いずれも、ロリータファッションでおしゃれをした「ウサハナ」「マロンクリーム」「ぼんぼんりぼん」「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」の6人が登場。どの子もロリータファッションが似合いすぎて、全部欲しくなっちゃう可愛さです。

SNSで紹介されると、「まってホンマに可愛すぎる いっぱいほしい」「オンラインでも買えるの! ありがたや」「今までのグッズの中で群を抜いて好きなデザイン♡」といった声や、「ぼんぼんりぼんちゃん仲間に入れてくれて神」「おい、ウサハナが可愛すぎるぞ」「マロンちゃんが欲しい…かわよ…」など、普段はグッズ化されないキャラの登場に歓喜の声が多数寄せられています。

店頭発売日は5月16日。土曜日ということで行列必至かもしれませんが、1商品名につきひとり1点限りという制限が設けられているので慌てずに。また、同日12時からは公式オンラインストア「しまむらパーク」でも販売がスタートします。気になる方は、チェックしてみてくださいね。