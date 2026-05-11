ゴールデンウィークも終わり、また忙しい日々が戻ってきました。そんな中、デスクワークの時間をちょっと楽しくしてくれそうなカービィの新作ミニチュアが、SNSで話題になっています。

★画像初公開★

【星のカービィ Adventure on Desk】

カービィ達がデスクの上で大冒険!

8月24日発売予定。全6種。

(@rement_officialより引用)

【星のカービィ Adventure on Desk】

こちらが、デスクの上でカービィ達が小さな冒険を繰り広げるミニチュアコレクション『星のカービィ Adventure on Desk』です。デスクに置けば、無機質になりがちな職場も一気に癒し空間になること間違いありません!

【星のカービィ Adventure on Desk】

ラインアップは、「カービィ メモスタンド」「ワドルディ マルチトレイ」「スリープ スマホスタンド」「メタナイト はんこスタンド」「カービィのグルメフェス 小物入れ」「ワープスター ペンスタンド」の全6種。どれもかわいいだけじゃない、実用的なのがいいですよね。

SNSで公開されると、「可愛すぎるううう」「メタのハンコ置き天才すぎてやばい笑うが」「GETITハンコ欲しい〜!グッドデザイン賞すぎる!!」「ワドルディが欲し過ぎる」「スマホスタンド可愛いなー!! でも、どれあたっても嬉しい」「仕事机に置いたら絶対集中力より癒しが勝つやつ」といった声が続々と。

パソコンや書類に囲まれた毎日も、電話対応ばかりで疲れたときも、カービィ達が側にいてくれたらゆるっと頑張れそう。どこに置いて、どう使おうかって考えるだけでワクワクしちゃいますね。発売は8月24日。続報をお楽しみに!

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