サンリオは、人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位1位～20位を発表した。中間順位では、30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」が首位に立った。

今回の中間速報によると、初回速報で1位だった「シナモロール」は2位、2025年最終順位3位の「ポチャッコ」は3位を維持した。また、「あひるのペックル」が7位にランクインしたほか、「マイスウィートピアノ」が2025年最終順位18位から13位へ大きく順位を上げた。

中間順位TOP20

中間順位1位となったポムポムプリンは、昨年9年ぶりに1位を獲得した人気キャラクター。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど、海外でも支持を集めて首位に浮上した。

海外順位(国・地域ごと) 中間順位TOP5

上位では、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」などの人気キャラクターも引き続きランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも存在感を見せている。

また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」では、1位に「しろたん×サンリオキャラクターズ」、2位に「ラッピー×サンリオキャラクターズ」、3位に「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ×はぴだんぶい」がランクインした。

今回の中間順位は、4月9日11時から5月6日23時59分までのWEB投票を集計したもの。サンリオショップ投票や量販店・専門店の投票カードによる投票も含まれる。投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全中間順位を確認できる。投票受付は5月24日までで、最終結果は6月28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」で発表される。

中間順位TOP6キャラクターからのコメント

1位:ポムポムプリン

みんな～たっくさんのエールをどうもありがとう！とっても嬉しいよ～。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム～♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆

2位:シナモロール

たくさんのエール、どうもありがとう！みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪さいごまでいっしょに楽しもうね！

3位:ポチャッコ

たくさんのエールをありがとう！みんなの気持ちが嬉しくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！

4位:クロミ

いっぱい応援してくれてサンキュー★アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい♡後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪

5位:ハローキティ

たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい♡後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪

6位:マイメロディ

たくさんのおうえんありがとう♡みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ♡みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね♡

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