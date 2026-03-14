子どもから大人まで、爆発的な人気となっているシーツ集め。そんな中、長年親しまれてきた三島食品のふりかけをモチーフにしたシールの試作投稿がXで話題を集めています。

広島を中心に展開するスーパーマーケット・フレスタの公式Xアカウント(@FRESTA_81)に投稿された「三島食品様のふりかけシールを作りました」というポスト。投稿によると、現在はまだ試作段階で詳細は非公表とのことですが、「そのうちフレスタで販売されると思います」とのこと。

試作品には、お馴染みのふりかけ「ゆかり」のほか、「ひろし」や「ひでき」などの「ゆかりファミリー」が勢ぞろいしています。しかも画像からは今流行の「ぷっくり」している予感も……。

この投稿に、「購入希望です」「発売日には並びます」「ひろしオンリーも作ってくださああぁい！」「ゆかりの長年のオタクなのでぜひ欲しいです」「ひとによってはお名前シールにもなりますね」と早くもファンからは期待の声が。

このシールが実際に発売されれば、ファンにとってはうれしいニュースになりそうですね。今後、販売時期や仕様の詳細が明らかになるのか、続報に注目です。