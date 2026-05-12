5月12日、恵比寿ガーデンプレイス センター広場にて、「『2026年サンリオキャラクター大賞』中間順位発表イベント」が開催。中間順位1位は、30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」(昨年9年ぶりに1位を獲得)となりました。

初開催となるリアルイベントでの中間発表

サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」について、中間順位1位～20位および海外の国・地域別の上位5位を発表。中間順位発表は、5月24日までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日に発表されます(※本結果は投票開始の4月9日～5月6日までのWEB投票を集計した順位)。

これまで中間順位は公式Xアカウント上で発表されてきましたが、毎年大きな話題を集めていることを受け、今年は“ファンとキャラクターが同じ空間で想いを届け合い、応援の気持ちを直接伝え合えるリアルイベント”としてリアルイベントが開催されました。

Xではすでに10位から6位までが発表されていましたが、イベントではTOP5キャラクターがステージに登場。招待された約100名のファンが見守る中、5位から順に中間順位が発表され、キャラクターはレッドカーペットを闊歩しました。

TOP5キャラクターがステージに登場！

レッドカーペットを闊歩するキャラクター

TOP5キャラクターが挨拶

今回、速報2位から巻き返し、首位に浮上した「ポムポムプリン」は、発表前に“武者震い”する様子も。中間順位1位であることが発表されると、「みんな～、たっくさんのエールをどうもありがとう! とってもうれしいよ～。ぼくからポムポムエールを送るよ! ポムポム～! みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね」と挨拶し、喜びを表していました。

ちなみに、2位には「シナモロール」(2025年最終順位2位)、3位には「ポチャッコ」(2025年最終順位3位)がランクイン。さらに、「クロミ」(4位)、「ハローキティ」(5位)、「マイメロディ」(6位)、「あひるのペックル」(7位)といった人気キャラクターが続きました。

またイベントでは、中間順位TOP5を含む11キャラクターにより「ポムポムプリン」のヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」が披露されました。観客エリアのファンたちは、配布されたポンポンやオリジナルうちわを振りながら、一緒にダンスを楽しんでいる様子でした。

なお、最終結果発表は6月28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内にて実施。最終結果発表にも注目が集まります。

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