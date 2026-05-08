LINEヤフーは、5月15日に発売されるマクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」について、Yahoo!フリマおよびYahoo!オークションで発売後一定期間の出品を禁止すると発表した。

対象商品は、2026年5月15日発売のマクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」。同社は、話題性の高さから取引環境の混乱を招くおそれがあるとして、転売対策ポリシーに基づき、発売後一定期間の出品を禁止する。

LINEヤフーによれば、近年は発売直後を中心に需要が集中し、一部の不正な買い占めや高額転売により、一般ユーザーが適正な価格で商品を購入しにくい状況が問題になっているという。こうした状況は購入機会の不公平を生むだけでなく、取引価格の高騰や混乱を招くなど、取引環境全体に影響を及ぼすため、より一貫性と透明性のある対応が必要と判断したとしている。

対象商品や禁止期間は、ヘルプページでも案内している。なお、出品が可能となる時期については、あらためて知らせるとしている。

対象となるガイドラインは、「Yahoo!フリマガイドライン細則」および「Yahoo!オークションガイドライン細則」の「B.出品禁止物」。いずれも、転売商材として取引環境の混乱を招くおそれがあるもので、同社が別途指定する対象商品を出品禁止物として定めている。

同社は、ガイドラインに抵触すると判断した場合、商品削除などの措置に加え、アカウントの利用停止を含む厳しい対応を行う場合があるとして注意を呼びかけている。