毎日のお弁当作り。どんなおかずを入れようか、日々悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんななか、こんな“ユニークなお弁当”がSNSで注目を集めています。

【ウインナー弁当?】

職場の人に「喧嘩したの?」って聞かれたみたい笑😂

こういう日もあるのです!!

(@abokado_jisuiより引用)

この動画をInstagramに投稿したのは、旦那さんへのお弁当作りや作り置きを発信している「アボカド自炊飯｜作り置き弁当(@abokado_jisui)」さん。

白ご飯の上に、ぽんとウィンナーが1本。開けた瞬間に驚いてしまいそうですが……実はこれ、中におかずがぎっしり詰まった“本気弁当”なんです。

作り方は、まずハム卵を用意します。カップにラップを敷き、ハムと生卵を入れて黄身に軽く穴をあけ、ラップで包んでレンジで加熱します。

お弁当箱には薄くご飯を敷き、その上にハム卵、ひじきの煮物やおばあちゃん手作りの漬物、サバそぼろをたっぷり。

さらに上からご飯をかぶせて、おかずをすっぽり隠します。

地味に見えがちなおかずを、ご飯でそっと覆ってひと工夫。旦那さんを驚かせるつもりはなかったそうですが、結果的に中身を探しながら楽しめる、まるで宝探しのような仕掛けです。

仕上げは、あえてのウィンナー1本。「これが逆にいい」と投稿主さんは言います。何が出てくるかわからない楽しさと、しっかり満たされる美味しさ。その両方が詰まったお弁当をぜひ真似してみたくなりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数290万回以上、1.8万件のいいねを記録(3月24日時点)。「最高のお弁当ですね!」「宝探しみたいで食べるの楽しそう&美味しそう」「素敵な夫婦だ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

投稿主さんに作る際のポイントをお聞きすると「おかずは汁気の少ないものを選ぶのと、ご飯を冷まして入れることです! ウインナーは切れ込みを入れることで、手抜きじゃない感を出すのがポイントです」とのこと。

さらに旦那さんからの感想については「開けた瞬間、昨日何かしたかなと不安になったけど、食べ進めるとおかずが出てきてすごく嬉しかった! 味はいつも通り美味しかったです」と教えてくれました。

日々のお弁当作りに、こんな遊び心を加えてみるのも楽しそうですね♪