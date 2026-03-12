スペインのケンタッキーフライドチキン公式X(@KFC_ES)が3月11日にポストした、とある動画が話題になっている。

el mecha mecha se siente muy oni chan pic.twitter.com/0L6okJ5S3w — KFC (@KFC_ES) March 10, 2026

「el mecha mecha se siente muy oni chan(めっちゃめっちゃめっちゃオニーチャンって感じがするよ)」というテキストとともに投稿された動画は、ダッシュするチキンに「日本語は話せますか」「じゃあ、キスしてあげなよ。」「1時間以内にキスしてくれなかったらKFCの全店舗から出入り禁止にするぞ。」と呼びかける内容。BGMでは原宿発のアイドルユニット「神宿」の楽曲「グリズリーに襲われたら♡」が使用されている。

SNSでは「人生で初めて日本語が話せることを後悔した」「グリズリーじゃなくてクリスピーが襲われそう」「何が一番おもろいかって、このKFCアカウントが日本向けではないということ」「まぁ確かにケンタッキー食いたくなってきた」といった声が続々。また、頭を落とされたチキンの姿に、『チェンソーマン』2部に登場する鶏の悪魔・コケピーを思い出すファンもいるようだ。