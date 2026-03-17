ワンちゃんと暮らし始めると、生活スタイルは大きく変わります。そんな“ビフォー・アフター”を収めた投稿が、今Instagramで大きな反響を呼んでいます。

ポイやんのいなくなることを考えると心が張り裂けそうです。

(@poiyanchi_8より引用)

愛犬のポイやん君(5歳・男の子)を迎える前と後の暮らしを投稿したのは「ポイやんち(@poiyanchi_8)」さん。投稿によると、ポイやん君はトイプードルですが、規格外の大きさに育ったため「何犬ですか?」とよく聞かれるのだとか。

そのもふもふの大きな体は、ついつい抱きしめたくなる存在感を誇っています!

以前は仕事帰りなどに居酒屋へ寄り道することも多かったという投稿主さん。しかし今は、ポイやん君が待つ家へまっすぐ帰る毎日になったそうです。

家での過ごし方も大きく変化。以前は一人でゴロゴロしていた時間が、今ではポイやん君と一緒にゴロゴロする時間に。

さらに、普段撮影する写真も大きく変わりました。カメラロールはポイやん君の写真でほぼいっぱい。なんと99.9%がポイやん君の写真なのだそう。

夜の睡眠にも変化が。以前は一人だと不眠気味だった投稿主さんですが、ポイやん君と一緒に眠るようになってからは、逆に寝過ぎてしまうほどぐっすり眠れているのだとか。

そして、以前は自分の将来に対して不安を感じることがあったそうですが、今では犬の動画を見るだけで涙が出てしまうほど、ポイやん君を失うことについて不安を感じるようになったといいます。

これまでは自分のために生きてきたけれど、今はポイやん君のために生きている。そんな思いも綴られていました。

ポイやん君を迎える前も楽しそうな日々ですが、迎えてからはさらに幸せが増えたことが伝わってきます。動画を見ているこちらまで温かい気持ちになりますよね。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数140万回以上、2.2万件のいいねを記録(3月10日時点)。「ほんとその通りですね」「もふもふ天使がおるやん ええなー」「デカプーちゃんも飼い主さんも幸せそう〜!!!」「共感過ぎて号泣した」「いいことしかないじゃないですか(笑)」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの共感を集めたポイやん君との暮らしについて、投稿主さんに詳しくお聞きしました。

── ポイやん君を迎える前と後で、生活や気持ちの変化を改めて教えてください。

迎える前と後で、生活は大きく変わりました。 毎日の散歩やごはんの時間を中心に生活リズムができ、自然と規則正しい生活になったと思います。 また、家に帰るとポイやんが待っていてくれるので、日常の小さな幸せを感じることが増えました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段のポイやんはとても甘えん坊で、人間が大好きです。 とてもマイペースな性格で、体が少し大きめなこともあり、ゆったりした動きや仕草に思わず笑ってしまうこともあります。

甘えん坊なポイやん君との毎日を、心から楽しんでいる投稿主さん。これからもポイやん君と一緒に、たくさんの幸せな時間を重ねていってくださいね♪