「ハッピーターン化計画」こう称して、電車の中吊りに特大のハッピーターンを設置する様子がXで投稿され、話題となっています。

ハッピーターン公式Xアカウント(@happyturnkameda)に投稿された画像には、中吊りの部分に巨大ハッピーターンをセットする作業員の姿が。車両の奥を見るとハッピーターンがずらりとぶら下がっています。

この投稿に、「乗りたいです！どこの電車ですか？？」「この仕事したい！！」「お？またやるのかな？」「ハッピーな粉が電車が揺れるたびに降って来るのかなぁ」「かじってもいいですか？」と多くのリプライが寄せられ、投稿から24時間も経たないうちに8.8万いいね(記事掲載時点)という大きな反響を呼んでいます。

この美味しそうな中吊り広告が見られるのは、「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』。ハッピーターンのリニューアルを記念して3月23日より運行を開始しています。

ちなみに、この巨大ハッピーターンの中吊り広告のほか、全8両をパッケージデザインや「ターン王子」のイラストで彩り、車内には“日常のハッピー”エピソードを掲出するなど、ハッピーターンの世界観満載の仕様となっています。

気になった方は京急のHPにて運行情報をチェックしてくださいね。