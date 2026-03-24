タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券 金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。格闘技に挑戦していた頃のファイトマネーについて語った。

1試合のファイトマネーは?

ボビーがタレント活動を始めたきっかけを振り返るなかで、「『からくりTV』で格闘技をやることになって」と話すと、渡部建(アンジャッシュ)は「『からくりTV』しか出てないの次がK-1?」「これはどういう経緯だったの?」と質問する。

これにボビーは「さんまさんの一言」「いろんな企画をやってて、柔道をやりに行った時に、古賀(稔彦)さん」「古賀塾に行って、柔道を教えてもらったら『この子は強い』『こんなの見たことない』『柔道の黒帯取れば?』って言われて」「で、黒帯を3カ月で取れて。(さんまさんが)『もうボビー、K-1やっちゃえば?』って」と回想。

さらに、渡部が「ボスが言うし、しょうがないかって感じ?」と聞くと、ボビーは「いや、違うの」と否定し、「K-1の館長の交渉がうますぎる」「(館長が)『ボビー、1〜2試合してくれたら、フェラーリと一軒家を持てばいい』って」「1〜2試合殴られて、一軒家とフェラーリ。俺、『フェラーリも家もいらなからやらせてくれ』って(笑)。それだけだよ」と打ち明けた。

そして、最終的に4試合を戦ったといい、渡部が「あれは1試合ごとのファイトマネー?」と尋ねると、ボビーは「5,000万円」と回答。これには渡部も「確かに、フェラーリと一軒家どころじゃないね」と目を丸くして驚いていた。