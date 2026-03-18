元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が15日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦を振り返った。

先頭打者ホームラン直後の大谷翔平の行動に驚き

動画冒頭、デーブ氏は「まずは井端監督はじめコーチ陣、選手、そしてファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「ベスト8ということで。日本は優勝を狙っていたわけですから……何より、やってる人たちが一番悔しいです。悲しいし、苦しいし、でもその中で学んだことがたくさんありました」と、試合後半の大谷翔平の立ち振る舞いを例に挙げつつ、侍ジャパンを労った。

そして、「プロとして(試合を)振り返ってみると……」と切り出し、まずはアクーニャJr.の先頭打者ホームランについて、「想定はしてないわけじゃないけど、あんなに見事に打たれるっていうのは、なかなか想像しにくい打球だった」と回想。

続けて、「ベネズエラの選手たちが1試合終わったんじゃないかというくらいの喜び方をしてた」といい、「これはかえってチャンスだなと。みんな交感神経がバンバン上がって。まだ初回の1点なのにこんなに喜んでっていうふうに正直思いました」「ガンガン交感神経が上がったら、副交感神経を上げるって、普通はなかなかできない作業になってくるんで」と持論を展開する。

その上で、大谷が先頭打者ホームランを打ち返したことに触れ、「ベネズエラからしたら、こんなショックなホームランはないでしょうね」「3ランを打たれたような気にさせられるような、シーンとさせるホームランでした」と解説しながら、「でも、打って2、3歩、歩いたら、ベンチを見て、ベネズエラのような感じにならなかったですね。『抑えて抑えて。まだ初回なんだよ』って(いうようなジェスチャー)。本当に俺、大谷選手は自律神経も勉強してるんじゃないかっていう(ふうに思った)」と、驚きながらも感心した様子で語っていた。