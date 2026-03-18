元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が17日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦で先発を務めた山本由伸の投球について語った。

古田敦也氏

国際大会のバッターの心理を解説

「山本由伸投手は、ストレートが155キロ前後で、フォークボールも最初150キロ出てたりしてたんで、速すぎて落差があまりなかったように見えた」と切り出した古田氏。「ストライクゾーンに来てからボールゾーンに落ちるとか、やっぱりある程度、落差が見えないと、バッターって真っ直ぐの低めだと思って見逃したらボール(になる)。ストライクゾーンに行くと、ただの抜けた緩い真っ直ぐに見えちゃう」と解説した。

続けて、「落差がないと……こういう国際大会ですし、一回勝負なので、基本的にストレートを張って、変化球になんとか対応っていうバッターが多いのは間違いないと思います」と持論を展開。

また、「レギュラーシーズンに何回も対戦すると、この変化球を狙ってみようかというのが多く出てくるんですけど」と補足した上で、「(国際大会で)たぶん一人ひとりの映像を全部見て隈なくってことはそこまでやってないと思うんですよね。だから、そういう意味でいうと、低めのボールはなかなか振ってくれなかったですね」とまとめていた。