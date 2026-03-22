歌手で俳優の星野源が、17日深夜に放送されたニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、4月から同枠を引き継ぐサカナクションの山口一郎にエールを送った。

星野源

星野源、山口一郎とは“特に理由なく”「連絡全然取ってない」

リスナーからの質問で、山口が『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見で「星野さんはどう思っているのかな」と話していたことが触れられた。これをきっかけに星野は「この間、聞きました」とし、「一郎さんも会見で言っていたっぽいんだけど、最近疎遠で、なかなか会ってないっていう。特に本当に理由ないんですけど、なんかたまたま疎遠というか、連絡全然取ってないですね」と現状を明かした。

最後に連絡を交わしたのは、おそらく2019年公開の映画『引っ越し大名!』の撮影中に写真を送った以来とのことで、「別に何かがあったわけではなく、何となく連絡を取らないまま」と自然にやり取りをしなくなった経緯を説明した。

深夜1時から3時までの『オールナイトニッポン』1部のパーソナリティを務めることについて、自身の経験を踏まえ「健康に悪いです。心と体には全然良くない! これは僕が身をもって保証できることです」と苦笑い。「だからちょっと心配です」と山口を気づかった。

さらに、山口とは同学年であることを踏まえ、「僕が始まったのが10年前で35歳ぐらいのときで。まだ30代で無茶できた」と自身の経験を振り返りつつ、「ここから始まるっていうのはかなり大変かもしれないんですけど、ぜひ頑張っていただきたい」と温かいメッセージを送っていた。