日向坂46・正源司陽子、お化け屋敷で体調に異変　怪談に会場が一瞬静まりかえる

日向坂46の正源司陽子が、お化け屋敷で体調に異変が起きたという心霊体験を語った。「5分後に頭が痛くなって立てなくなってしまって……」と明かし、その後に実家で起きた出来事について「たぶん、実家に取り憑いちゃいました」と告白。会場は一瞬沈黙に包まれた。

正源司陽子

正源司陽子と山口一郎が新たにパーソナリティを担当

ニッポン放送『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見が9日、都内で行われ、4月2日にスタートする『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週木曜24:00〜24:58)を担当する正源司陽子、4月7日にスタートする『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)を担当する山口一郎、ニッポン放送 コンテンツプロデュースルーム長の小川勇樹氏が登壇。司会をニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーが務めた。

また、4月7日にスタートする『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)を担当する松田好花がVTRでコメントを寄せた。

正源司陽子が怪談を披露

『オールナイトニッポンX』を担当する正源司は、「兵庫県出身の現在19歳、正源司陽子と申します」と挨拶し、「ラジオは昨年の夏にオールナイトニッポンさんを担当させていただいたのですが、その時をきっかけに一人で自分の世界に浸った言葉を語ることが楽しいということに気づかせていただくことができたので、私が普段思っていることを、ラジオならではの形でたくさん伝えていくことができたらいいなと思いますので、ぜひ皆さんお付き合いいただけますとうれしいです」と伝えた。

また、前回、パーソナリティを務めた際の思い出を聞かれ、「フリートークの時にしゃべろうと思ったことをノートにびっしりと書いていたのですが、本番ではそれをほっぽらかして、その場でしゃべりたくなった怪奇談をたらたらとしゃべってしまって。リスナーの皆さんをおいてけぼりにしてしまったかもしれなくて、ちょっと反省しているんですけども、(新番組でも)そんな感じで自由にできたらなと思います」と答えると、熊谷アナウンサーが「怪奇談があったんですね」と深掘り。

正源司が「はい。結構、心霊体験が多くて」とうなずくと、目を丸くした山口は「えっ、霊感があるの?」と質問する。「霊感があるかもしれなくてですね……」と明かす正源司に、山口が「俺、怖い話大好きなんだけど!」と興味津々な様子を見せると、正源司は「いくらでもあるので、ぜひ(笑)」と返答。

さらに、山口が「ラジオ聴くわ」と宣言し、笑いを誘いながら、「今、パッと話せる怖い話もある?」と尋ねると、正源司は「この前、お化け屋敷に入ったんですけれども、5分後に頭が痛くなって、立てなくなってしまって。(それから)実家のワンちゃんが私の部屋に吠え始めるようになっちゃって、たぶん、私の実家に取り憑いちゃいました」というエピソードを披露。これに山口が「マジで……?」と驚き、黙り込んでしまい、しばし全員が沈黙する時間が。

会場から笑いが起こり始めたところで、熊谷アナウンサーが「この続きはラジオで聴けるのを楽しみにしております」と締めくくっていた。

なお、この記者会見の模様は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」でライブ配信された。