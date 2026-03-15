お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、10日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、4月からニッポン放送の同時間帯で『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)がスタートすることに言及した。

爆笑問題の太田光

太田光代氏、サカナクション山口のラジオ決定に「やった！」

2月28日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)にゲスト出演した際、出番前に同局の社長と話したという太田。そのときのエピソードとして、「『サカナクションでしょ?』っ言ったんだよ。『どうでしょう』って誤魔化して。図星だと思ったんだろうな」と笑いを誘った。

さらに、妻で所属事務所社長の太田光代氏の反応についても触れ、「サカナクションがラジオ始めるって言ったら、社長が喜んじゃって」と意外にも喜んでいたことを明かした。相方の田中裕二が、「社長、サカナクション好きだもんね」と相づちを打つと、太田は、「こっちは戦々恐々なんだよ! っていう。『やった!、サカナクションだ』って言ってて」と苦笑い。さらに先日、光代氏とカラオケに行った際、サカナクションをずっと歌っていたと振り返った。

しかし太田も、山口の音楽的才能については「でも天才だからね、山口さんね。すごいよね」と称賛していた。