「これで街歩くの?」「AIみたい」　“令和の愛人”真島なおみの際どい私服姿に驚きの声

“令和の愛人”として人気の真島なおみが公開した私服姿に驚きが広がった。「これ私服です」と明かした際どい服装に、「これで街歩くの?」「AIみたい」とスタジオが思わず反応する場面があった。

「これで街歩くの?」「AIみたい」

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島なおみが登場した。

真島はファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開。「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、東ブクロ(さらば青春の光)は「これで街歩くの?」と困惑し、森田哲矢(さらば青春の光)も「AIみたい」と驚いた。

さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に……」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。

森田が「一番ヤバかった時じゃない?」とツッコむなか、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない?」という質問には「なかったと思う」と返答したが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられ、大盛り上がりとなった。