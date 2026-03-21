“令和の愛人”として人気の真島なおみが公開した私服姿に驚きが広がった。「これ私服です」と明かした際どい服装に、「これで街歩くの?」「AIみたい」とスタジオが思わず反応する場面があった。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「これで街歩くの?」「AIみたい」

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島なおみが登場した。

真島はファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開。「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、東ブクロ(さらば青春の光)は「これで街歩くの?」と困惑し、森田哲矢(さらば青春の光)も「AIみたい」と驚いた。

さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に……」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。

森田が「一番ヤバかった時じゃない?」とツッコむなか、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない?」という質問には「なかったと思う」と返答したが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられ、大盛り上がりとなった。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

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「これで街歩くの?」「AIみたい」　“令和の愛人”真島なおみの際どい私服姿に驚きの声
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