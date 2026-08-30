WEST.の藤井流星と小瀧望が、グループを脱退することが30日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。正式な脱退時期は現在調整中で、2人は今後も同社に所属し、タレント活動を続ける。

同社は「弊社契約タレント藤井流星・小瀧望（WEST.）に関するご報告」と題して発表。WEST.の今後の活動について協議を重ねる中で、藤井と小瀧から「WEST.を離れ新たな形で活動していきたい」との申し出があったという。

その意向を受け、メンバーと協議を重ねた結果、2人の意思を尊重し、決断を受け止めることになったと説明。今後予定されている活動や出演について関係各所との調整が必要になることから、正式な脱退時期の決定に先立って発表した。

発表済みの『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』については、WEST.7人での出演が困難となったため、チケットの返金対応を実施。今後の出演情報や返金対応などの詳細は、改めて案内するとしている。

藤井と小瀧は、グループ脱退後もSTARTO ENTERTAINMENTに所属し、タレント活動を継続する。一方、WEST.について同社は、メンバー5人と今後の活動について協議を続けており、方針が決まり次第発表するとした。

最後に、「これまで7人のWEST.を応援していただきありがとうございます」とファンに感謝し、「それぞれの道を歩むこととなりました藤井流星と小瀧望、そしてWEST.をどうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。