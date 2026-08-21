江原啓之「パチンコ依存症」の彼を持つ40代女性からの相談に送ったアドバイスとは？「知り合いにギャンブル依存症で、それを克服している人がいるのですが」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、パチンコ依存症の彼氏との付き合い方に悩む40代女性からのメッセージに、江原が温かくも本質を突いたアドバイスを送りました。＜リスナーからの相談＞彼がパチンコ依存症です。私に対しては愛情をたくさんくれます。性格はオラオラですが、気遣いできる人なのでいいかなと思うのですが、旅行に行ったり、お出かけもしたいのに、もっぱらデートはパチンコです。彼のお金だから、わがままは言えないし、依存症なんだろうなと思いますが、頑固な人なので止めるすべもありません。大負けして、何回も「辞める！」と言いますが、時間が経つとまた再開します。パチンコ依存症の彼をどうしたらいいでしょうか？＜江原からの回答＞――この相談を受け、江原は「度合いにもよると思うけれど、この方は今まで、それで大やけどはしていないんでしょうね。自分の甲斐性の内だったのでしょう。だから、それはそれで問題ないのかもしれないけれど……」と彼の状況を分析しつつ、自身が知る“ある克服例”を引き合いに出しました。江原：たまたま知り合いにギャンブル依存症で、それを克服している人がいるんですよ。やっぱり、一度落ちていますね。それで自分で悔やんで、「こんな人生を変えたい！」と言って変えられて。で、やっぱりそういった人って、全てじゃないかもしれないけれど、やっぱりある種のすごい集中力があるんですよね。だって、1つのことをずっとできるのだから。だから今ではそれを克服して、逆にとっても良い方向に活きるんですね。お勉強もできる方だし。――あらためて、依存症を克服するには本人が自らどん底を経験し、気づくことが不可欠だと強調する江原。相談者に対し、具体的な行動のアドバイスを提案します。江原：だから、もしできるとしたら、相談者さんが一度離れることも大事かもしれませんね。「もうだめ……私は無理……」とか言ってね。それで、もし、本当に大事にしてくれる人であったならば、いったん離れることで気づいてくれるかもしれないですしね。一度、何かそういうことがないと、だめなのかなと。ズルズルいってしまうとね。やっぱり何でもそうだけれど、人間って気づかないと変えられない。本当にそう思うんです。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子