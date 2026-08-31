株式会社トレジャー・ファクトリー 30万円の元手から330店舗超へ 創業31年で変わったリユースの世界と変わらない挑戦

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。

8月22日（土）の放送は、株式会社トレジャー・ファクトリー代表取締役社長の野坂英吾（のさか・えいご）さんをゲストに迎え、創業のきっかけや、31年にわたる成長の歩みについて話を伺いました。

◆30万円の元手から始まったリユースへの挑戦

総合リユースショップ「トレジャー ファクトリー」などを展開する、株式会社トレジャー・ファクトリー。家電製品やブランド品、家具、生活雑貨、古着など幅広い商品を扱う同社を立ち上げたのが、代表取締役社長の野坂英吾さんです。

創業は1995年で、2026年で31年目を迎えます。野坂さんが起業を意識したのは、中学2年生の頃でした。商社マンだった父親は、バイタリティにあふれる存在。そんな父親を見て「同じ道を歩んでいたら、とてもじゃないけどこの人には敵わない」と感じ、どうすれば認めてもらえるのかを考えたことがきっかけになりました。

大学在学中に事業計画をまとめ、卒業と同時に起業。選んだのがリユースショップでした。とある経営者から「身の回りにあったらいいものを50個、ノートに書き出してみなさい」とアドバイスを受けた際、アルバイト先で目にした家電量販店や家具店の不要品を思い出します。「もったいないと思っていたので、もしかしたらこれがビジネスになるんじゃないかと思いました」と、野坂さんは振り返ります。

そこから、起業に向けて48軒のリサイクルショップを訪ねて話を聞き、学んだことをノートに書き留めながら、独学で事業計画を進めました。起業時の元手は30万円。生活雑貨や家電、家具など、さまざまな商品を扱うなかでノウハウを蓄積していきます。創業当時は洋服の取り扱いが全体の6％でしたが、現在では約60％まで拡大しています。

創業当初から、商品の売れ行きや価格も細かく管理していました。現在は売れ筋を把握するシステムを自社開発していますが、「当時は大学のノートに商品を1つずつ記録し、売れたら消していく方法で管理していた」と、その苦労を語ります。

創業当時はお金をかけずにできる工夫を徹底し、5,000円をかけて店舗の曇りガラスを透明に変更。大通りから店内が見えるようになり、翌月から毎月100万円の売り上げ増につながりました。限られた資金のなかで知恵を絞り、できることを積み重ねる。その姿勢が、31年にわたるトレジャー・ファクトリーの成長を支えています。

◆データと仕組みで支えるリユースの現場

リユース事業で欠かせないのが、商品の価値を見極める査定です。ブランド品などでは真贋の判断も求められるため、査定スタッフの育成は重要なポイントになります。

トレジャー・ファクトリーでは、幅広い商品の適正価格を導き出す「査定支援のデータベース」を構築。さらに、高額品の査定を遠隔でサポートする「査定DX・真贋室 」も設けています。野坂さんは「AIにノウハウを取り込んでシステム開発をして、査定業務のサポートを進めています」と、近年の取り組みも紹介しました。

こうした仕組みを整えながら、同社は事業の幅も広げていきました。「トレファクスタイル」や「トレファクスポーツアウトドア」などの専門店を含め、店舗業態は10種類以上。国内外で330店舗以上を展開しています。出店については、年間の調達アイテムや人員計画を立て、各業態で出店できる店舗数を決定。そのうえでエリアや店舗数を定め、条件に合う物件を探していきます。

31年の歩みのなかで、リユース市場そのものも変化しました。古着は、かつてアメリカやヨーロッパから輸入されるものが中心でしたが、現在は国内で着用された衣類の買取・販売が主流です。

家具も、30年前は木目調が人気でしたが、現在は白い家具が主流に。木目調の家具は海外へ輸出し、現地でリユースされています。さらに、「レトロゲームやレトロカメラのように、昔のものも見直されています。古きよきものが見直されている世の中になっています」と、野坂さんはリユース市場の広がりを実感していると語りました。

＜番組概要＞

番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK

放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM / FM大阪）

パーソナリティ：鷲見玲奈

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/

番組公式Instagram：@alfalink.tfm