THE RAMPAGE吉野北人＆RIKU、実は少年時代から激似だった!? 音楽とスポーツに明け暮れた2人の「意外な共通点」とは？

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。

今回の放送では、同じくTHE RAMPAGEのボーカルであるRIKUが出演。グループのメンバーであり、同じボーカルとして共通点の多い2人が、少年時代の思い出などについて語り合いました。

吉野：今回のゲストは、THE RAMPAGEのRIKUさんです！ よろしくお願いします!!

RIKU： よろしくお願いします！ 初ゲストいただきました。ありがとうございます。

吉野： 最初のゲストをRIKUさんにしたのも、やっぱり同じグループですし、同じボーカルとして僕らは共通点が多いので、最初はRIKUさんじゃないかなと思いまして。RIKUさん、いらっしゃいませ！

RIKU： うれしい。お邪魔します（笑）！ マネージャーさんから連絡が来て、「北人さんが『ぜひ最初はRIKUさんがいい』とおっしゃっていて」と連絡をもらったとき、「え～っ!? 北ちゃん～！」と言って、1人でニヤニヤしていました（笑）。

吉野： なかなか2人でこうしてラジオで対談することはないですからね。

RIKU： 確かにね。結局みんながいたりすることが多いもんね。

吉野： なので、ファンの皆さんもきっと喜んでもらえるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします！

── スポーツと音楽に夢中だった少年時代、2人の意外な共通点

吉野： この番組は“子どもの明日、大人の今日”がテーマということなのですが、まずはRIKUさんの子ども時代のことから聞いてみたいと思います。RIKUさんは僕の少し先輩で、1994年生まれ、埼玉県出身。子どもの時はどういう子どもだったのですか？

RIKU： とにかくもうサッカーにずっと夢中で。父親がサッカーのコーチで、ずっとマンツーマンで教えてもらいながら。それで、幼稚園に入って、今でも仲がいい幼馴染に「サッカークラブに入ろう」と誘ってもらって入った少年団が、最初のクラブチームでした。

吉野： どれくらいまで続けていたのですか？

RIKU： サッカー自体は高校1年生のいっぱいまで。だから高校2年生になるときに高校のサッカー部をやめて、サッカーからは完全に足を洗う形になったんだけど。もちろん小さい頃の夢はサッカー選手。確かに気づいたときにはボールを蹴っていましたね。普通にサッカーが好きで、Jリーグや日本代表の試合も観ていたし、自分が生まれる前は両親2人で試合を観に行ったりしていたらしくて。その影響でなんか多分サッカーをやっていたんだろうね。

吉野： サッカー以外に夢中になっていたことは他にはありますか？

RIKU： やっぱり親も音楽好きだったから、結構音楽が流れている環境で、真似して歌ったりはよくしていたね。意味もわからずに、当時のCDの歌詞カードを見ながら耳コピで歌って真似して、みたいなことをよくやっていました。父親、母親の影響が強いかも。音楽は特に母親かな？

吉野： 今の話を聞くと、僕も結構RIKUさんに似ているかもしれないです。僕も父親がバスケをやっていて、その影響もあって友達に誘われて、学生時代はずっとバスケをやっていました。それに音楽も好きで、車の中でずっと洋楽がかかっていたんですよ。おじいちゃんやおばあちゃんも音楽好きで、ずっと音楽に触れていたから、今の話を聞いてめちゃくちゃRIKUさんと似ているなと思いました。

RIKU： ね、似ているね！ 僕は（北人と）おばあちゃんとのカラオケのエピソード、結構好きなんだよね。

吉野： おばあちゃんが演歌を歌うから僕もそれで演歌を知って、一緒にカラオケとかに行っていました。そうやってお互いスポーツをやってから、音楽に入っていったということですね。

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/