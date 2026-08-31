11人家族の14歳差夫婦、ラブラブぶりを子どもたちが証言「ママとパパで2人でお風呂に入る」「なんかずっとくっついとる」

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#8が28日に配信された。

11人家族の14歳差夫婦に密着

番組では、14歳差で結ばれた亜美さん(42歳)と貴仁さん(28歳)、そして9人の子どもたちからなる11人の大家族に密着。結婚7年目を迎えた今も、子どもたちから「なんかずっとくっついとる。仲良すぎて怖い」「ママとパパで2人でお風呂に入る」と証言が飛び出すほどラブラブな2人。

そんな2人の出会いは10年前。当時32歳で4人の子どもを育てるシングルマザーだった亜美さんが、高校生の貴仁さんがアルバイトするガソリンスタンドを訪れたことがきっかけだったそう。貴仁さんが自身の子どもたちと同じ小学校に通っていたこともあり、当初は恋愛感情なく接していたという亜美さん。

しかし、連絡先を交換し家族との花火に誘われたことで、恋愛経験の少なかった貴仁さんは「本当にこの人は俺のことが好きなんだろうな」とまさかの勘違い。花火を通して母親としての亜美さんの姿に惹かれ、次第に本当の恋心へと変わったという。

そして花火からわずか1カ月、18歳だった貴仁さんは「僕と付き合ってくれませんか?」と告白。14歳という年齢差から断られるも、「お試しで! 1週間だけ僕にチャンスをください」と食い下がり、“お試し”の交際がスタートする。

その後も「僕がもっと働いて一生子供たちを幸せにします」と猛アタックし、勤務先の工場で六角形のナットを削って手作りした婚約指輪をプレゼント。その行動に亜美さんも「この人にかけてみようかな」と心を動かされ、結婚を前提に真剣交際することを決意。MEGUMIも「泣ける」と感動の声を上げた。

その後も14歳という年齢差などから周囲の反対に直面した2人だが、貴仁さんは18歳でマイホームの購入を決意するなど、行動で覚悟を示し続け、20歳の時に2人は結婚。亜美さんは「パパと出会う前は1人で何でもできるようになってた」と振り返りながらも、「パパおらんと生きていけんってな、今は」と現在の思いを告白。スタジオは「やだぁ～素敵じゃ～ん」と感動に包まれ、hitomiも「人生やり直したい!」と思わず声を上げた。