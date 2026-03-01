中学1年生の娘が、学校で仲間外れにされている――。そんな切実な悩みを抱える40代女性の声に、タレントの藤本美貴が2月17日配信のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で寄り添った。子ども時代の人間関係の痛み、そして大人になった今だからこそ伝えられる現実。「大人になっても、嫌なヤツってどこにでもいる」その言葉に込められたのは、突き放しではなく、長い目で子どもを守ろうとする“親としての視点”だった。

藤本美貴

「みんな楽しそうでいいな…」と寂しそうにしている娘

相談者によると、「娘が同じグループの子たちから仲間外れにされている」そうで、「娘は学校を休んだり、遅刻するようになった」と吐露。娘の性格は、「ストレートで正義感が強い」といい、「意地悪をする人に“やめたら?”と言ったり、1人でいる子に“こっちにおいでよ”と声をかけたり。グループの中で煙たい存在になっていたのかもしれない」と想像。「みんな楽しそうでいいな……」と寂しそうにしている娘に対し、「エールがほしい」と訴えた。

現在、長女が小学4年生の藤本は、「4年生、5年生ぐらいから、女の子の意地悪みたいな。ちょっとはじまるイメージなんだよね」と話し、「自分が子供だったときも、昨日まで“おはよう”って言ってた子がまったく言ってくれない」「高校1年だけ行ったときも、5～6人で仲いいのに、順番にちょっと仲悪くなるみたいな」と回想。そのため、子供には、「昨日まで仲良かったのに、無視されるみたいなことがある」「そういうのは回ってくるものだから、あんまり気にする必要はない」と話しているという。

また、「うちは習い事とか、いろんなところに学校以外の知り合いがいるから。つーたん(長女)でいうと英語、ギター、ダンス、プールだったり。学校とは関係ないお友達がいるから、そこに目を向けさせる」と語った藤本は、「学校の友達が嫌だったら、別に学校の友達と遊ばなくてもいい」とも。「小学校、中学校の友達って、卒業して2度と会わないと思ったら会わないじゃん。そんな人に振り回される必要ないんだよって、普通に言ってあげるかも」とアドバイスを送った。

子供たちに対し、「みんなと仲良くする必要はない」と伝えているという藤本。「大人になってもそうじゃない? 嫌なヤツってどこにでもいるしさ。自分の心地よい人たちと楽しく過ごせばいいだけ」と語り、「私なんて、地元の人なんか3人ぐらいしか知らないよ? 今何してるか知らない人ばっかりって思ったら、本当にたいしたことないよ」とエール。「大人になったら、また素敵な人にも出会えるし。学校が変われば、学年が変われば、行くところが変われば、素敵な人に出会えるから」と元気づけていた。

視聴者からは、「めっちゃ納得しました!!」「子供のこーゆう話って聞きたかったのでありがたいです」「今だけってのは本当そう!」「中学生女子の人間関係めんどくさいですよね」「友達はライフステージで変わる!」などの反響が寄せられている。