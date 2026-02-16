恋愛や結婚において、価値観のズレは大きな分かれ道になる。タレントの藤本美貴が1月30日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で明かしたのは、喫煙そのものではなく、“突然待たされる時間”への違和感だった。日常の何気ない行動が、人生の選択を左右する――そんなリアルな本音が、視聴者の心をつかんでいる。

藤本美貴

「謎の喫煙タイム」が「すごい嫌だ」

視聴者から寄せられた“クズ男エピソード”を紹介した藤本は、「私、結構あれも無理だもん。謎の喫煙タイムあるじゃん? “ちょっと一服させて”みたいな。あれが私待てないもん」と吐露。夫の庄司智春はたばこを吸わないそうだが、「たばこ吸ってたら、たぶん結婚してないだろうなと思う」と打ち明け、「私のお姉ちゃんとか、昔吸ってたからさ。買い物とか行ってて、“ちょっと吸いたい”って言ってさ。私もやることないじゃん。何これ? と思って。早く禁煙しろよ! って思ってた。あれがすごい嫌だ」と嫌悪感を示した。

藤本は、「食後に一服させては、まだわからんでもない。そこに私の居場所があって、あなたがちょっと先に行って吸ってるぶんには別にいい」としながら、「買い物中で一緒にいてさ。“わ～○○だね!”とかやってんのに、“ちょっと吸っていい?”とか言われたら、ん? って感じじゃん。意味わかんないよね」とピシャリ。喫煙者に合わせて行動したり、待つことが耐えられないようで、「ディズニーで一服されたら?」と問われると、「“1人で周ってくるね～”だよね。もう面倒くさいから、そのまま帰っちゃうかも」と切り捨てていた。

コメント欄には、「元夫のタバコ休憩、本当に嫌だったなぁ…」「喫煙時間ムカつくのすげーーーーーーー分かります」「デートのたびに喫煙優先。まじで嫌だった」「ディズニーでいつも夫にタバコ吸われ、ひまを持て余してます」「付き合わされてイライラします」など共感の声が寄せられている。