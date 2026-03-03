「その家にはもう行かないほうがいい」「そこに巻き込まれるのは、子供もかわいそう」

小学5年生の息子が、仲の良い友達の母親に怒鳴られたという30代女性の悩み。“母親同士の関係”と“子供同士の関係”は切り分けるべきか――。藤本美貴は、2月17日更新のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で母と子供の気持ちに寄り添いながらも、感情に流されないための2つのスタンスだった。

藤本美貴

母親同士は険悪も「子供の交友関係にまで口を出したくない」

相談者は、「息子が遊ぶ約束をして友達の家に行ったが、“本当に遊ぶ約束をしていたのか? うちの子からは何も聞いていない”とキツく怒られた」といい、「“その子とプライベートで遊ぶな”と言い聞かせたが、子供同士の問題なので、どこまで介入していいのかわからない」と吐露。同じクラスのため、母親に、「いつも遊んでいただいてありがとうございます」と声をかけたものの、「基本的に無視されるので嫌われていると思う。ただ、母親同士の相性が悪いからといって、子供の交友関係にまで口を出したくない」とこぼした。

藤本は、「そのお母さん、変な人だよね……? だって、怒る必要まったくないじゃん」とズバリ。「“今日うちの○○じゃ遊べないんだ。ごめんね”って言えばいいだけ。そんなのでブチギレるってちょっと意味わかんない」と指摘し、「その家で遊ばなくてもいいんじゃない? 例えば、うちに遊びに来てもらったら? とかもあるし。寒くない、暑くない日だったら、公園で遊べばいいじゃん」とアドバイス。続けて、「その家にはもう行かないほうがいい。不思議な人だもんね。そこに巻き込まれるのは、子供もかわいそう」と話した。

「今後、会わなくてもいいんだったら絶対に行かない」

また、母親に無視されることについても、「私だったら、2度とあいさつしないけどね。だって、無視されるんだよ?」と憤り、「今後も付き合わなきゃいけない人とは仲良くなるし、しつこく行くけど。別に今後、会わなくてもいいんだったら、そういう人なんだ～と思って絶対に行かない」とキッパリ。一方で、「そのお母さんの悪口を言うのも……。子供同士は仲良いから、先入観でその友達と接するのもよくない」とし、「“お母さんも忙しいんじゃない? 家じゃないほうがいいんじゃない?”みたいな。フワッと伝える」ことを勧めた。

相談者の息子は高学年のため、「ある程度は理解できると思うから。“この間行ったときも、怒られちゃったし、家に来てほしくないのかもしれないね。もし○○くんが遊べるんだったら、うちか外で遊んだらいいんじゃない?”って普通に説明する」と助言した藤本。母親の仲と子供の仲は、まったく関係ないと強調し、「“どうやったら遊べるのか、2人で話し合いなよ”って言うかな。うちに来てもいいんだったら、例えば、ママがいる日なら来てもいいよなのか、別にいなくてもうちで遊んでいいよっていうおうちもあるじゃん」と語っていた。