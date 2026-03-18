日やけ止めブランドALLIEは、「ジェルUV」「ノーファンデUV01、03」から、「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品を3月21日より数量限定で発売する。

「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」は、強力UVカットで、しかも心地いいジェルUV。みずみずしいジェルが素肌にすーっとのびて均一に密着。汗や水のこすれに強く、キレイな仕上がりがつづく。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」はわこれ1本で格上げ透明感仕上げとなるノーファンデUV。パープルの色補整効果でくすみや毛穴をカバー。ファンデーションを使わない時にも1本で儚げな透明感のある顔印象がつづく。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03限定パッケージCK」は、これ1本で絶妙な素肌感仕上げが叶うノーファンデUV。ミルキーベージュの色補整効果で色ムラ・毛穴をカバー。ファンデーションを使わない時にも1本で均一に抜け感のある顔印象がつづく。

期間内に対象商品いずれか1点以上購入したレシートを応募ページからアップロードすると、合計600名に、紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー(3種ランダム)が当たる「ALLIE×ちいかわコラボキャンペーン」を実施する。