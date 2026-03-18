ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR」は3月27日、『ポケットモンスター』の30周年を記念し、「ポケピース」との初コレクションを発売する。

Maison de FLEUR「ポケピース」コレクション

Maison de FLEUR初となる「ポケピース」コレクションでは、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチが魅力のアイテム全26種が登場する。

注目は、ツイード素材を使用した人気の「フリルトートバッグ」(7,700円)。

Maison de FLEUR「ポケピース」コレクション フリルトートバッグ

ラインアップは、ピカチュウ(アイボリー)、ポッチャマ(ブルー)、マホイップ(ピンク)の全3種で、フロントには、それぞれが首を傾ける愛らしい姿が刺繍されている。持ち手にはたっぷりのフリルが、ファスナーの引手にはモンスターボールをデザインしたチャームが使用されている。

また、各キャラクターに合わせて、カラーリボンを添えた同素材の「ツイードラウンドポーチ」(4,700円、全3種)や「刺繍タオルハンカチ」(1,980円、全7種)もラインアップされている。

Maison de FLEUR「ポケピース」コレクション ポケモン ダブルリボントート(6,900円)

さらに、Maison de FLEURのブランドを象徴するダブルリボントートバッグには、ポケピースのなかまたちを箔プリントで表現した「ポケモン ダブルリボントート」(6,900円)が登場。カラーはピンクとブラックの2色を展開。存在感のあるリボンとアートが調和し、本コレクションならではの大人可愛いデザインに仕上げられている。

そのほか、ぷっくりとしたリボンが目を惹く総柄プリントの「ポケモン プリントポーチ」(4,200円、全3種)や、艶やかなアセチ素材にポケモンをデザインした「リボンチャーム」(3,300円)も登場。チャームは「ピカチュウ」「ピチュー」「ポッチャマ」「モクロー」「ヒバニー」「マホミル」「マホイップ」「ニャスパー」の全8種がラインアップされている。

いずれも、3月27日より全国のMaison de FLEUR店舗にて発売。同日12時より、同社ECサイト「STRIPE CLUB」や、ZOZOTOWNでも販売される。