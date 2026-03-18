大阪万博は終わっても、まだまだ終わらないのがミャクミャクの人気です。人気者であるがゆえに、ついに、初の写真集発売が決定しました!

ミャクミャク渾身の1stグラビア写真集

「 I myaku you. 」4/13(月)に発売決定🎉

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沖縄2泊3日撮影、全224ページ完全収録!

(独占“袋とじ”カットも…!)

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写真集先行カット8枚をこの投稿のリプライ欄で大公開!!

#ミャクミャク

(@expo2025productより引用)

ミャクミャク1stグラビア写真集「I myaku you.」

こちらが、ミャクミャクの1stグラビア写真集「I myaku you.」の表紙です。ミャクミャクのグラビア写真集が発売される日がくるとは、誰が想像していたでしょうか? しかも、沖縄で2泊3日のロケを敢行。豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめたミャクミャクの姿を撮りおろし。ページ数はなんと244ページ。しかも、袋とじ付き!! 笑

一流アイドルもびっくりの内容ですが、どんなカットが収録されているのかというと……

ミャクミャク1stグラビア写真集「I myaku you.」

グラビア写真集王道の寝起きシーン。そして、リゾート地に欠かせないハンモックカットも。さらにさらに……

ミャクミャク1stグラビア写真集「I myaku you.」

もちろん、波打ち際の定番ポーズも収録。むちむちボディの本領発揮ですね!

このニュースに、SNSでは「ガチでグラビア写真集で面白すぎるwww」「まって、とんだサービスショットww」「白いシーツの海で、おはよう…。じゃないんだよなwww」「思ってたのと違う」「アカン、しっぽで吹き出したww」と爆笑の嵐。また、あまりに衝撃的な内容に、「え、ネタじゃなくてマジ?」「エイプリルフールじゃないのかこれ」という声も。信じがたいニュースですが、エイプリルフールには早すぎる……、現実です(笑)。

価格は3,960円。4月13日より、フェリシモ ショッピングサイト、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア(2026年春オープン予定)、丸善ジュンク堂書店系列の2025 大阪・関西万博オフィシャルストアなどで発売されます。

また、東京・大阪・名古屋の3都市にて「お渡し会」の開催も決定しているのだとか。詳細はまだ発表されていないのですが、SNSでは「お渡し会!?えーーーーっ!行きたい」「お渡し会も絶対いく。どんな気持ちでみたらいい 楽しみ!!」と歓喜の声が。

ちなみに、「I myaku you.」というタイトルには、“みんなの脈(鼓動)をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められているのだとか。すでに13万ものいいね(3月18日時点)が寄せられるなど、多くの人をドキドキさせちゃっているミャクミャク。次はどんな企画で私たちをワクワクさせてくれるのか、これからもミャクミャクの動向から目が離せませんね。