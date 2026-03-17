アイピーフォーは、「ポムポムプリン ぼくの一日♪クリアチャーム」(1回300円、全7種)を2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。

ポムポムプリン ぼくの一日♪クリアチャーム

2026年で30周年を迎えたサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」から、30周年記念デザインのクリアアクリルチャームがカプセルトイに登場する。ポムポムプリンが“チームプリン”のお友だちとなかよく過ごす愛しい一日がデザインされた、ポムポムプリンファン必見のアイテムだ。

シリコンリング付きなので、持ち物のめじるしとしても使えて便利。ポーチやバッグにはもちろん、傘やペットボトルにもつけて、ポムポムプリンたちといつでも一緒に過ごすことができる。 チャームの表面がぷっくりとした立体感とつやつやなクリア感も可愛いポイントだ。

水やり

カフェタイム

なわとび

ホットケーキ

マラカス

おひるね

クローバー

「ポムポムプリン ぼくの一日♪クリアチャーム」は3月中旬から順次発売予定。価格は1回300円。対象年齢は15才以上。全7種。商品素材は、アクリル、エポキシ樹脂、亜鉛合金、鉄、シリコーン。生産国は中国。取扱い場所は、全国のカプセルトイ自販機設置場所。発売元は、アイピーフォー株式会社。

掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合がある。資料に記載されている情報は2026年3月現在のものである。

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