「プライベートを隠そうとしてるのに……」俳優の田中みな実が、SNSをやらない理由を打ち明けた――。

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「プライベートを隠そうとしてるのに…」芸能×SNSに疑問

9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、ゲストの永野とSNSの話題に。今年に入ってすべてのSNSをやめた永野が、田中に、「なんでやらないの?」と聞くと、「やりはじめたら、すごい気になっちゃう」と回答。「いいね! の数とか、この投稿は伸びるのに、どうしてこれはそうじゃないんだろう? とか。伸びてる投稿に寄せていっちゃう自分も嫌だし……」とその理由を語った。

また、芸能という仕事柄、「日ごろ、プライベートを隠そうとしてるのに。SNSでは、全部さらけ出してて、意味わかんないじゃん! っていう。整合性が取れないなって」という疑問も。さらに、「DMとか送り合えるのが……、ちょっと嫌」とこぼし、「今の若者たちは、現場で“連絡先教えてよ～”なんて聞きづらいじゃん。“アイツ聞いてたよ”みたいにウワサされるのも嫌だから。だから、みんなあとからDM送るんでしょ?」と話した。

これに、永野が、「知らない。芸能人とか?」と返すと、「芸能人。わかんないけど……」とつぶやきつつ、「でも、上手にやってると思う。共演してとかじゃない方法で出会うのって、接点が見つからないじゃん。会う場所も、コロナ禍を経て、みんな外で公にならずに遊ぶ方法、術っていうのをたぶん身につけたと思う」と熱弁。永野が、「スキルをね。だから、そうなるとスクショとか怖いよね」と話すと、「そうそう。それも捏造できちゃう」と昨今のSNS事情におののいていた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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