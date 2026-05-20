「プライベートを隠そうとしてるのに……」俳優の田中みな実が、SNSをやらない理由を打ち明けた――。

田中みな実

「プライベートを隠そうとしてるのに…」芸能×SNSに疑問

9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、ゲストの永野とSNSの話題に。今年に入ってすべてのSNSをやめた永野が、田中に、「なんでやらないの?」と聞くと、「やりはじめたら、すごい気になっちゃう」と回答。「いいね! の数とか、この投稿は伸びるのに、どうしてこれはそうじゃないんだろう? とか。伸びてる投稿に寄せていっちゃう自分も嫌だし……」とその理由を語った。

また、芸能という仕事柄、「日ごろ、プライベートを隠そうとしてるのに。SNSでは、全部さらけ出してて、意味わかんないじゃん! っていう。整合性が取れないなって」という疑問も。さらに、「DMとか送り合えるのが……、ちょっと嫌」とこぼし、「今の若者たちは、現場で“連絡先教えてよ～”なんて聞きづらいじゃん。“アイツ聞いてたよ”みたいにウワサされるのも嫌だから。だから、みんなあとからDM送るんでしょ?」と話した。

これに、永野が、「知らない。芸能人とか?」と返すと、「芸能人。わかんないけど……」とつぶやきつつ、「でも、上手にやってると思う。共演してとかじゃない方法で出会うのって、接点が見つからないじゃん。会う場所も、コロナ禍を経て、みんな外で公にならずに遊ぶ方法、術っていうのをたぶん身につけたと思う」と熱弁。永野が、「スキルをね。だから、そうなるとスクショとか怖いよね」と話すと、「そうそう。それも捏造できちゃう」と昨今のSNS事情におののいていた。