コザクラインコは、アフリカ原産の小さなインコ。遊び好きで、パートナーに深い愛情を注ぐことから、別名「ラブバード」とも呼ばれています。

そんな愛らしいコザクラインコのくぅちゃんが見せた、見事な“お手”がInstagramで大きな話題を呼んでいます。

くぅちゃんお得意の堂々たる「お手🐾ポーズ」と、上手に出来て喜びの「きゅ♪」「にょい〜ん」「ドヤ✨️顔」をご覧ください🐦️💕

(@kozakurakuuより引用)

動画を投稿したのは「小桜 くぅ/ Kuu-chan(@kozakurakuu)」さんで、なんと愛鳥のくぅちゃんは「お手」ができちゃうのだそう。その一部始終がこちらです。

飼い主さんが「くぅちゃん、お手!」と声をかけると、くぅちゃんは「キュキュ」と可愛く鳴きながら、片足を指の上へ。見事な「お手」を披露しました。

そして「じょうず〜!」と褒められた瞬間、首を目いっぱい伸ばして「にょい〜ん」。さらに得意げな“ドヤ顔”まで見せてくれます。

「ドヤしたの?」と声をかけられると、「上手だったでしょ?」と言わんばかりにキュと鳴いて首をかしげます。

さらに横から差し出された指に向かって「はい、こっちは? お手」と言われると、再びキュキュと鳴きながらお手。まるで自分で「お手」と言っているかのようなタイミングの良さです。

最後はもう一度、キュッと鳴いて誇らしげな表情。

上手なお手はもちろん「にょい〜ん」やドヤ顔まで見せてくれる姿は、悶絶しちゃうほどキュートですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数180万回以上、8万件のいいねを記録(3月5日時点)。「可愛いぃーーー かしこい〜 ママの声も可愛い〜」「かわいいのドヤ顔がたまりません」「なんてきれいな鳥さんなんでしょうおてもできるびっくりしました♪」「可愛すぎて脳が爆散した」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回はくぅちゃんについて、より詳しい話を投稿主さんにお聞きしてみました。

── 「お手」は教えてすぐできるようになったのでしょうか?

お手は教えてできるようになりました。できたら褒めておやつをあげるというのを繰り返したら、すぐできるようになりました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段は、紙切りをしたり、お気に入りのキッチンでアスレチックやかくれんぼして遊んだりしています。怒られるってわかっていてもイタズラしたりと、好奇心旺盛でお茶目です。

可愛いらしいのは、普段から肩や頭に乗っていたり、眠くなると甘えて服の中に入っていたりするところです。

また、自分で家のどこかに飛んで行ったのに、誰も見あたらなくなるとすぐ不安になって「ママ、おいで!」と呼んでくるところも愛らしいです。

お手などの芸も今ではおやつが無くても自信満々に披露してくれます。

好奇心旺盛で甘えん坊なくぅちゃん。飼い主さんとのコミュニケーションがバッチリで、お互いの絆を感じますね♪