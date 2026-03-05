年が明けたと思ったら、もう3月。慌ただしい毎日だと、時間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。そんなときこそ、こんな景色の中で深呼吸できたらとってもリフレッシュできそうですよね!

夏風にそよぐ新緑の曽爾高原🌱

曽爾高原 / Soni Highland

(@mottytravel_jpより引用)

動画をInstagramに投稿したのは、“日本人の知らない日本”を日々お届けしている「MottyTravel(@mottytravel_jp)」さん。

舞台は、奈良県にある曽爾高原。2023年6月に撮影された映像には、新緑に包まれた一本の道が映し出されています。

風に揺れる草原を眺めていると、まるで夢の中に迷い込んだかのよう。

日々の喧騒を忘れて心がゆっくりとほどけていくような、とても癒される景色が広がっています。

さらにMottyTravelさんは別アングルの動画も投稿されています。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数320万回以上、31万件のいいねを記録(3月5日時点)。「なんで落ち着くだろずっーーと観てられる」「Thanks God」「めちゃくちゃ美しいですね!」「夢で見る光景」「So Amazing」「I wanna go there」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

国内外から大きな反響のあったという、この曽爾高原の映像。今回はさらに詳しい話について、投稿主のMottyTravelさんにお聞きしてみました。

── 実際に訪れてみたご感想やお気に入りポイントなどお聞かせいただけますか?

率直な感想としましては『ザ・異世界』です。視界には青い空、白い雲、風になびく緑の3色しか入らず、都会の喧騒を忘れて心の底からリラックスできました。真夏に行くと草の丈が伸びすぎてしまい、動画のような爽やかな様子が見られないので、6月ごろの風のある日を狙って行くのがポイントです。

── もし、観光におすすめの時期が分かれば教えていただけますか?

観光におすすめの時期は、グリーンシーズンですと撮影時期と同様の6月〜7月初旬、ススキでしたら10月中旬~11月下旬ごろです。

MottyTravelさんは曽爾高原以外にも沢山の素敵な場所をご紹介されていますので、ぜひInstagramをチェックしてみてくださいね♪