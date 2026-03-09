カワウソのアティとういと一緒に暮らしている飼い主さん。自然を愛するカワウソたちと、時々アメショのにゃん先輩も加わって、日本国内の色んな川へ泳ぎに行っているのだとか。

その様子をたびたび YouTubeチャンネル「Aty」で公開しているのですが、あまりに可愛すぎる光景に多くの人が虜に。今や、チャンネル登録者数133万人超えの人気チャンネルとなっています。

数ある動画の中から今回は、「凍ったプールで滑って遊ぶカワウソがなんとも可愛らしい My Otters Having the Best Time on a Frozen Pool」をピックアップ。実は泳げないというアティとうい。プールなんてつまらないだろう……と思いきや、予想外の行動に!

氷にかぶりついてボリボリ

お庭のプールが凍ってしまったこの日、氷を差し出すと、勢いよくかぶりついて煎餅のようにボリボリ食べ始めました。氷、美味しいんですかね? それとも食感が好きなんですかね? 観ていると、こっちの頭がキーンとしてきそうです。

一方こちらでは、プールから氷を取り出しては、せっせと物陰に隠すアティ。





氷を物陰に隠すアティ

それを見つけては食べてしまううい(笑)。





アティが隠した氷を横取りするうい

この”いたちごっこ”、ここまでくると、アティはういのために氷を隠しているのか、とさえ思えてきます。そして、ういはなぜ氷のプールを食べないのか。アティが隠した氷が大好きなんですかね。そんな2人が繰り広げる宝探しは、もはや風物詩です。

さて、連日プールはツルッツル。おっかなびっくり氷に乗ると、「マジで歩けるわ!」とこの表情。

ペタペタ歩きまわったり走ったり、2人とも楽しそうです! すっかり凍ったプールが気に入ってしまったようですね。

凍ったプールを満喫するティアとうい

こちらは、氷の上で氷を食べるポーズ。

氷の上で氷を食べる姿も愛おしい

また、タオルを投入してみると……

タオルサーフィンを満喫

タオルが滑るのがおもしろいみたいで、タオルを使ってサーフィンのように遊び始めました。相当気に入ってしまったようです。

タオルサーフィンを満喫

午後は氷が溶け始めるので、溶けた氷をおいしくいただいたり、室内で元気に遊んだりして過ごす2人でした。

お部屋でも元気いっぱい

この動画が公開されると、「凍ったプールの上で楽しそうですね」「氷遊びのアティとウイちゃんは最高に可愛い」「アティさん隠す…ういさん食べる…アティさん隠す…ういさん食べる(爆) 最高のコンビですね」「楽しそうで何より」といった声が寄せられています。

氷にかぶりついても、横取りしても、サーフィンしても、とにかく可愛いかわうそコンビ。これからも、天然のかわいさで私たちをほっこり癒してくれそうです。疲れた時は、YouTubeチャンネル「Aty」を覗いてみてくださいね。