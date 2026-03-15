「むしろ、叩かれてるほうが心地いいかもしれない」――そう言い切った霜降り明星・せいや。国民的ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』(FOD：3月19日20:00配信スタート／フジテレビ：4月1日から毎週水曜23:00～)での主演という大役に、オファー当初は不安もあったという。

それでも挑戦を選んだ理由とは。名シーン再現の裏側や、ものまねをしてきた武田鉄矢との共演秘話、そして諦めかけた時に手を差し伸べてくれた人々への感謝を語った。

霜降り明星のせいや

背中を押した鈴木おさむと武田鉄矢

今回の出演が決まってから「頭の中にずっと『SAY YES』(※『101回目のプロポーズ』の主題歌)が流れました(笑)」というせいや。社会現象となり今も語り継がれる名ドラマの続編だけに、オファーを受けた際は「大丈夫かな」と不安もあった。

それでも、企画の鈴木おさむ氏がかねてから「これはせいやでしか考えてない」と言ってくれていたこと、そして幼少期から憧れていた武田鉄矢が了承してくれたことが背中を押した。

叩かれる覚悟もあったというが、雑音も気にならなくなったという。

「今の世の中、いろんな人が叩かれてますけど、チャレンジしてる人が叩かれてるんですよね。『102回目―』もニュースになったら叩かれるかもしれないと思ったけど、それは挑戦してるから反響があるってことなんで、結局良いことじゃないですか。なんで、むしろ叩かれてるほうが心地いいかもしれないと思うようになってきましたね」

台本に目を通すと、「すごくテンポ感の良い世界観で、笑えるシーンも多いんです。武田鉄矢さんと僕の、ちょっとコントみたいなやりとりもあって、ふふって笑いながら読めました。芸人だから不安はあったんですけど、この作品なら面白いと思えました」と自信を深めた。

朝5時起き・深夜1時終了…撮影後は“廃人”に

撮影は、キャストのアイデアも前向きに採用してくれる現場だったそう。「演者ファーストの環境ですごくありがたかったです。撮れば撮るほど、“これ言いそうですね”、“これは言わなそうですね”ってキャラクターが固まっていくのが面白くて。ドラマの現場は慣れてないんですけど、すごく楽しくやらせていただきました。“あれできへんかったな”というのがあんまりなくて、熱量を全部ぶつけられました」と、充実の日々だったようだ。

売れっ子のせいやだけに、撮影スケジュールは異例の日程だった。「朝5時に起きて、終わるのが夜中1時みたいな日もありました。マジで疲れましたね。マネージャーに“この予定、ほんまに?”って聞いたら、泣きそうになりながら“頑張りましょう”って(笑)」

しかも、大みそかに生放送された『新しいカギ』の「カギダンススタジアム」の練習期間が重なった。「ドラマを撮ってる時は気持ちがハイになってるから乗り越えられるんですけど、終わって2週間くらいしてドッと疲れがきて、廃人みたいになりました(笑)」と振り返った。