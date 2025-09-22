フジテレビと同局の動画配信サービス・FODで放送・配信されるドラマ『102回目のプロポーズ』に出演する唐田えりかが19日、28歳の誕生日を迎え、撮影現場でお祝いを受けた。

唐田えりか

お祝いは、光(唐田)の父・達郎(武田鉄矢)が経営する建築会社に光が訪れるシーンで決行。唐田が「お父さんいるー?」と入って来たところで、みんなでお祝いのクラッカーを鳴らし、みんなでハッピーバースデーの歌を歌うと「びっくりした…! ありがとうございます!」と驚きを隠せない様子を見せた。

武田から「28歳の決意をお願いします!」と声をかけられると、「最後まで、明るく楽しくこの現場を乗り越えたいと思います!」と意気込んだ。

唐田には、役の“光”にちなんで唐田が好きだというキャラクターのライトと、光のチャームポイントであるロングヘア用のブラシをプレゼント。プレゼントを開けると「かわいい! 今日もこのキャラクターのTシャツを着てきたんです」と喜んだ。

突然のお祝いには、「本当にびっくりしました。一瞬、時間が止まったみたいな時間がながれて。間違えちゃったかな? みたいな。お祝いしていただけて、うれしいです!」と話していた。

大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる今作は、鈴木おさむ氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望。34年の時を経て、鈴木氏自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして展開される。

『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫(浅野温子)と星野達郎が本当に結婚し、その娘が主人公のラブストーリーとなる。