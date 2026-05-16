フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で10日に放送された「はぐれ者とはぐれ猫2 前編 ～命を救う革命の行方～」。革ジャン姿で傷ついた猫を救う“活動家”阪田泰志さん(41)と、そのもとに集まる“はぐれ者”の仲間たちを追った作品で、17日には「後編 ～革ジャン阪田の結婚～」が放送される。

名古屋で「花の木シェルター」を運営して保護猫活動に人生を注ぎ込み、多額の借金や赤字を抱えながら、約1万8000頭の野良猫に不妊去勢手術を施す「ねこ革命」を掲げる阪田さん。約6年前に放送された前作から、川井竜一ディレクターはなぜ今、再び彼を追うことになったのか――。

猫を抱く阪田泰志さん (C)フジテレビ

猫を救うことに異様なまでの情熱

川井Dが阪田さんと出会ったのは、10年前に別の取材で動物愛護センターを訪れた際のこと。当時から革ジャン姿だった阪田さんに“ロックミュージシャンっぽさ”を感じたが、その強面(こわもて)な見た目とは裏腹に、猫を救うことに異様なまでの情熱を注ぎ込み、“世の中を変えたい”という思いを真っすぐ口にする姿に引き込まれ、「この人の思いを伝えられたら」と取材を始めた。

当時の阪田さんはシェルター運営が慢性的な赤字で、「金銭的にかなり厳しい状況だった」というが、前回の『ザ・ノンフィクション』放送後には寄付や支援物資が集まるようになり、「なんとか首の皮一枚つながった感じでした」と危機を回避。番組が活動継続の一助になったが、阪田さん本人は決して“メディア向き”なタイプではなかった。

ぶっきらぼうで、何を考えているのか分かりづらく、初対面では距離感もつかみにくい。それでも川井Dは「かなり日数を取って、徐々に心を開いてくれました」と粘り強く向き合った。その背景には、「僕もちょっと“はぐれ者感”がある人間なので」と、阪田さんの不器用さへの共感もあったようだ。

阪田さんと問題を抱えながら生きる人たちの“群像劇”

今回、6年を経て続編を制作することになったきっかけは、「ねこホーダイ」をめぐる炎上騒動。月額380円で高齢者や単身者がシェルターの猫を譲り受けることができるというサービスで、「猫の命を軽視している」と批判が殺到した。

阪田さんはシェルターとして提携していただけだったが、メディアに露出していたこともあり、批判の矢面に立つことに。そんな状況に、川井Dは「どうしてそんなことが起こったのか」「なぜ阪田さんが炎上するのか」と、騒動を表面的に捉えるのではなく、改めてその人物像に迫ろうと再びカメラを向けた。

それだけに、今回の続編では、前作以上に“人間ドラマ”を意識。保護猫活動そのものを軸に描いた前作と比較して、阪田さんの周囲に集まる人々にも大きく焦点を当て、「阪田さんを“一本の幹”として、その周囲で揺らぎ、悩み、問題を抱えながら生きる人たちの“群像劇”」として描いた。

阪田さんのもとには、社会の中で居場所を見つけづらかった人や、不器用にしか生きられない人たちが集まってくる。そんな人たちがたとえ問題を起こしても、切り捨てることはしない。「最終的には、食い扶持まで考えているんです」といい、猫を助ける理想だけではなく、仲間たちが生活できる環境をどう作るかまで追求しているのだ。

そうした姿を見続けてきた川井Dは、阪田さんの本質を「優しい人」と表現。ただ、その優しさは分かりやすいものではない。「ベタベタしたりしないし、来る者拒まず去る者追わず」と独特の距離感だが、阪田さんの取材を始めた頃に比べてスタッフや協力者が増えているのは、「付き合えば分かる優しさがある」ことの証左となっている。