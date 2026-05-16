「体の大きさに応じて(出される)お米の量が変わるって、初めて知って」関口メンディーが、ドラマ『ムショラン三ツ星』の完成会見で、撮影中に体験した刑務所の食事事情を明かし、受刑者役を演じる中で感じた“食の大切さ”について語った。

関口メンディー

関口メンディー、刑務所の食事を体験して初めて知ったこと「体の大きささに……」

関口は11日、都内で行われたNHK総合の土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』(5月23日スタート 毎週土曜22:00～22:45 全5話)の完成会見に小池栄子、中村蒼、玉置玲央、ひょうろくとともに登壇した。

同作は、黒栁桂子氏のノンフィクションエッセイ『めざせ! ムショラン三ツ星』が原作。腕利きのイタリアンシェフとして名をはせた主人公・銀林葉子が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿を描く“刑務所社会派コメディードラマ”だ。

関口が演じるのは、炊場(炊事工場)で働く受刑者・尾藤護。他の刑務所でも服役した経験があり、濱崎刑務所の給食に不満を抱いている。関口は、「受刑者の人たちにとって“食”というものが、更生するにあたってのカギになっていて、前に進むための原動力になっているんだとすごく痛感しました」とコメント。また、撮影中に実際に刑務所の食事を食べていたといい、「体の大きささに応じて(出される)お米の量が変わるって、初めて知って。尾藤は、ほかの受刑者より体が大きかったので、ご飯が多かったんですよね、麦飯が多くて。だから人より多く撮影中、ご飯をいただいてましたけど……麦飯が本当においしかったです」と振り返った。

さらに、自身の“譲れないルール”を聞かれた関口は、「撮影のときは、お昼ご飯を食べないようにしています」と回答。その理由について、「食べすぎると、すぐ眠くなっちゃうんで……血糖値が上がりやすいのか(笑)。だからナッツとかを食べて、撮影が終わったあとにお昼の弁当をいただく、みたいな感じ」と説明した。

ただ、今作においては例外だったようで、「今回は食べるシーンが多かったじゃないですか、結構食べちゃって……ガツガツ食べて、コロッケだの麦飯だの全部食べるから、もうお昼すぎぐらいに結構眠くなってました」と笑いながら明かしていた。