「僕は死にません!」――あの伝説のシーンから34年。名作『101回目のプロポーズ』の続編となるドラマ『102回目のプロポーズ』が、3月19日(20:00～)にフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信されることが決定。4月1日からは、同局系で毎週水曜(23:00～)に放送される。

本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして制作された。

『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫(浅野温子)と星野達郎(武田鉄矢)は本当に結婚し、その娘・光(唐田えりか)が主人公。笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。

今回、キービジュアルも公開。99回女性にフラれ続けてきた男を演じる霜降り明星・せいやが唐田を抱え上げ、「僕も死にません! あなたが好きだから!」と、あの名ゼリフを踏襲したコピーが彩られている。

【編集部MEMO】

唐田えりかは「大名作の前作にリスペクトと責任を胸に、今の自分の精一杯をぶつけて挑みます。鈴木おさむさんとのお仕事はいつも私にとって高い挑戦ばかりです。心強いスタッフ・キャストの皆様と、準備期間から笑いが絶えず幸せな時間を過ごしています。面白い作品になります。ぜひ、ご期待ください!」とコメントしている。

(C)フジテレビ