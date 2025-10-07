きょう7日にスタートする日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界』(毎週火曜22:00～ ※初回21:00～2時間SP)のMCを務める霜降り明星のせいや。個人でのGP帯レギュラー番組MCは初めてということで、決定を聞いた時は喜びを爆発させたという。

テレビ愛が強いせいやにとって、汗をかいて作る独特な切り口のVTRもスタッフのチャレンジングな姿勢を感じてうれしいといい、「この番組は切り開いてくれそうな匂いがするんです」と、大きな期待を抱きながらレギュラー初回収録に臨んだ――。

やすきよ、ダウンタウン…天下を取った大先輩の前例

複数のグループでメインを張る『新しいカギ』(フジテレビ)と違い、個人でのMCということに、「マネージャーに“この時間のMCできんの!?”って、大げさでもなく100回は言いました。それくらい、マジでうれしかったんですよ」と打ち明けるせいや。

親には情報解禁前に「すぐ言いました!」といい、「YouTubeとかネットの番組も話題になるんですけど、やっぱり親世代はテレビってすごく喜ぶんですよ。だから今回は、親孝行ができたなと思いましたね」という。

30代での抜てきという意識も強いようで、「テレビはまだ年功序列制度が暗黙の了解であると思ってて。先輩の層が厚すぎて、ゴールデンのMCなんて40代にならないと回ってこないだろうと思ってたので、この年(33歳)でヒコロヒーと一緒に僕ら世代に任せてくれるのは粋やなと思います。それに、テレビ離れとか言われる中で、若い人たちにとっても“テレビ、まだ夢あるぞ!”って言いたいですね」と興奮を隠せない。

今年は1月に「ゴチになります!」(日本テレビ『ぐるナイ』)のレギュラー就任、4月に『ミラモンGOLD』(フジテレビ)のMC就任、5月に『新しいカギ』の自身のメイン回がド国際映像祭で受賞、9月にはドラマ『102回目のプロポーズ』(フジ)への出演発表、さらには著書『人生を変えたコント』のベストセラー、そして今回の『X秒後の新世界』のスタートと快進撃が続くことに、「やっぱり頑張ってたら、ちゃんと見てくれてんねんなって思いますね」と感慨。

ピンでの活動が増えることは、コンビでの活動にプラスになると捉えている。

「コンビ以外で相方と全然違うことをしてきた人たちが、やっぱり天下取ってるような気がするんですよね。ダウンタウンさんもそうだし、もっと言うとやすきよ(横山やすし・西川きよし)さんなんて、一人は政治家になって、一人はお酒飲んで番組出るとか(笑)。漫才コンビって、一人ひとりが違うことをやって、漫才で会うから爆発力が上がると思うんです。千鳥さんもくりぃむしちゅーさんも、てっぺん目指してるコンビの人は、一人ひとり強い気がするので、1人の仕事が決まるのはうれしいです」