16日に放送されたフジテレビ系情報番組『サン!シャイン』(毎週月～金曜8:14～)で、同局の地上波とFODで放送・配信されるドラマ『102回目のプロポーズ』に出演する武田鉄矢と企画の鈴木おさむ氏が、見どころなどを語った。

武田鉄矢

本作は、鈴木氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から『101回目のプロポーズ』続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして制作される。

『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫(浅野温子)と星野達郎(武田)は本当に結婚し、その娘(唐田えりか)が主人公のラブストーリーが展開される。

『サン!シャイン』では、今月行われたクランクインの様子が紹介され、メインキャスターの谷原章介から「クランクイン、おめでとうございます」と声をかけられると、武田は「やはり、着慣れたスポーツウェアを着たような、そんな気分になるんですよ」と、久しぶりに“達郎”になりきった感想をコメント。

鈴木氏は「僕が19歳のときに見た名作をリメイクではなくて、続編で見たいと単純に思ったんです。あの時の達郎さんはどうなったんだろう。結婚して、子供がいて、まさか自分の娘を好きになってしまう男が来たときに、どうするんだろうと。野島伸司さんが『101回目のプロポーズ』の脚本なんですけど、“おさむ氏のことはかわいいと思ってるから、好きにやってイイよ。やるなら振り切らないと!!”とお墨付きを頂いたんで、今回鉄矢さん、かなり振り切ってやっています」と、リメイクの思いを語った。

クランクインは、達郎の営む建築会社のシーンからスタート。リハーサルから武田のアドリブが多く飛び出し、武田のパワーにせいや(霜降り明星)をはじめとしたキャスト、スタッフものっかりながら、笑いが絶えない中、収録が進んだ。武田のたたずまいとセリフまわしは34年のブランクを感じさせず、“101回目の達郎”がまた戻ってきたことに、現場から感動の言葉があふれたという。

撮影は順調に進行中。太陽(せいや)がよく訪れる居酒屋のシーン撮影では、前日に33歳の誕生日を迎えたせいやを現場でお祝いした。リハーサル中に監督からの合図で、その場にいた出演者・スタッフ全員から「お誕生日おめでとうございます!」と声をかけて、みんなでハッピーバースデーの歌を歌うと、せいやは「びっくりした!! ありがとう! うれしい! (でも)ここでー? 3回目の段取りでー?」とサプライズのお祝いに驚きを隠せない様子だった。

スタッフみんなからせいや演じる太陽にまつわるネーミングの飲みものと、ハンディファンをプレゼント。「『102回目のプロポーズ』のラベルになってる! 俺、飲まないっすこれは…! “空と海の”、とか“SUN SUN”とか全部、太陽にしてくれてる! ありがとうございます!」とスタッフのこだわりにすぐに気が付いた様子だ。

「(ハンディファンは)チェロ教室の撮影で暑くて死にかけたので、これ、使わせてもらいます!」と喜び、サプライズは成功したが、実は、居酒屋の大将が、お祝いで使用したうちわをサプライズ計画と聞く前にそれとは知らず、リハーサル前にせいやに見せていたことが判明。現場は爆笑となり、せいやも「何かなとは思いましたけど(笑)」と、笑っていた。

【編集部MEMO】

せいやは今作に出演するにあたり、「ドラマの主役もやったことないし役者さんじゃないんでこの話が来たとき断って視聴者として楽しもうと思ったんですが、何年か前からせいやでいこうと思ってたという熱い制作の方の言葉を聞いてやらせていただきますということになりました。本当に光栄です。学生時代からずっと好きだった武田鉄矢さんの代表作である『101回目のプロポーズ』の続編、しかも主人公をやらせていただくのは振り返ったときに人生のでかい思い出になると思います」とコメントしている。

(C)フジテレビ