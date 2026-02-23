近畿日本鉄道は、ダイヤ変更を行う2026年3月14日以降の時刻表を同社サイトに公開した。昼間時間帯のダイヤパターンを見直す大阪線で、平日に「2時間に1本」の運転となる名張～伊勢中川間の急行についても時刻等を明らかにしている。

大阪線はダイヤ変更に合わせ、昼間時間帯に現在設定している大阪上本町駅発着の急行と区間準急に代わり、大阪上本町～榛原・名張・青山町間で区間急行を新設。大阪上本町駅の時刻表(3月14日以降)を見ると、平日は9時頃から15時30分頃まで、土休日は11～16時頃にかけて区間急行と普通のみ発車(特急列車は除く)するダイヤとなっている。

名張～伊勢中川間はダイヤ変更後も昼間時間帯に急行を残すものの、平日の運転はおおむね「2時間に1本」とされた。伊勢中川駅の時刻表(3月14日以降)を見ると、平日9～15時台に同駅9時42分発・11時13分発・13時13分発・15時48分発の上り急行4本を設定しているが、4本とも名張行のため、乗換えが必要となる。名張駅の時刻表(3月14日以降)でも、平日11～16時台に同駅12時15分発・14時12分発・15時50分発・16時25分発の下り急行4本(伊勢中川行3本、五十鈴川行1本)を設定している。名張～伊勢中川間の急行はダイヤ変更後も名張～榊原温泉口間の各駅に停車し、榊原温泉口～伊勢中川間の途中駅は通過する。

ダイヤ変更後、平日昼間の名張～伊勢中川間において、大阪上本町駅から運転される区間急行の一部が青山町駅まで乗り入れるほか、名張駅で区間急行(大阪上本町駅発着)から急行または普通(名張～青山町・伊勢中川間で運転)への接続も行う。一方で、平日昼間に東青山～伊勢中川間の普通がなくなり、伊勢中川駅発着の普通はすべて名張駅まで運転。伊勢中川駅を平日9～15時台に発車し、名張方面へ向かう急行・普通は現行の10本から11本に増え、名張駅を平日11～16時台に発車し、伊勢中川方面へ向かう急行・普通も現行の6本から9本に増える。

土休日の昼間時間帯も名張～伊勢中川間の運転体系を変更。急行を毎時1本設定するが、平日と同じく名張駅発着のため、大阪上本町方面へ向かう場合は乗換えとなる。東青山～伊勢中川間の普通は引き続き土休日の昼間時間帯に毎時1本を設定した。