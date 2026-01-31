近畿日本鉄道は、2026年3月14日のダイヤ変更で、平日・土休日の夜間に運転している近鉄名古屋発名張行の特急列車を見直し、行先を変更する。あわせて土休日の夜間に近鉄名古屋発大阪難波行の特急列車を1本増やし、「ひのとり」で運転するという。

現在、近鉄名古屋発名張行の特急列車は「アーバンライナー」車両を使用している。近鉄名古屋駅を22時20分に発車して名古屋線を走行し、途中の桑名駅、近鉄四日市駅、白子駅、津駅に停車。伊勢中川駅を経由しないルートで大阪線に入り、伊賀神戸駅にも停車して終点の名張駅へ。平日は同駅23時49分着、土休日は同駅23時47分着とされている。

名古屋市内からだけでなく、東京都内などから新幹線を利用し、名古屋駅で乗り換えて名張駅まで行く場合も、この近鉄名古屋発名張行の特急列車が最終となっていた。しかし、ダイヤ変更で見直しとなり、名張駅までの運転は取りやめに。運転区間を短縮するとともに行先と時刻を変更し、近鉄名古屋駅22時25分発の松阪行として運転することとなった。

その他、近鉄名古屋線・大阪線を直通する名阪特急に関して、土休日の夜間に近鉄名古屋駅20時25分発の大阪難波行を1本増発し、「ひのとり」で運転。近鉄名古屋駅において、土休日の16～20時台、毎時0・25分に大阪難波行の「ひのとり」が発車するダイヤになる。