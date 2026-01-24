近畿日本鉄道は、2026年3月14日にダイヤ変更を行い、大阪線で昼間時間帯を中心にダイヤパターンを見直す。区間急行を新設する一方、大阪上本町駅発着の急行と区間準急がなくなるなど、昼間時間帯の列車が減便されている。

大阪線の列車(特急列車を除く)が発着する大阪上本町駅において、現在、平日の昼間時間帯(11時台以降)に発車する下り列車は毎時11本。内訳は急行3本(名張行、青山町行、伊勢中川行)、区間準急3本(五位堂行、大和朝倉行)、普通5本(高安行、大和朝倉行)となっている。

近鉄が公開したダイヤ変更後の時刻表を見ると、平日11～14時台に発車する大阪線の下り列車は毎時8本とされ、現行と比べて毎時3本ずつ減便。ダイヤ変更後に運転する毎時8本のうち、4本は区間急行(榛原行、名張行、青山町行)、残り4本は普通(おもに大和朝倉行)となる。

昼間時間帯に大阪上本町駅発着の急行と区間準急をなくし、これに代わる種別として区間急行を設定。普通は高安行を減らし、大和朝倉行を増やす予定であることがうかがえる。

新設の区間急行、近鉄八尾駅などに停車

大阪線の急行は現在、終日にわたり大阪上本町駅から名張・青山町・伊勢中川方面(一部列車は松阪・五十鈴川方面)へ運転され、大阪上本町～桜井間で途中の鶴橋駅、布施駅、河内国分駅、五位堂駅、大和高田駅、大和八木駅に停車している。新設の区間急行は、急行の停車駅に近鉄八尾駅、河内山本駅、高安駅を加えた種別で、昼間時間帯を中心に大阪上本町～榛原・名張・青山町間などで運転予定。あわせて普通のダイヤパターンも見直し、「河内国分駅および大和八木駅で区間急行と普通が連絡するわかりやすいダイヤ」に変更するとしている。

ダイヤ変更後の近鉄八尾駅において、平日の昼間時間帯(11時台以降)に停車する上り列車(大阪上本町行)はおおむね毎時8本(14時台は10本)。現行と大きく変わっていないが、内訳は現行の区間準急3本・普通5本に対し、ダイヤ変更後に区間急行4本・普通4本となる予定。速達タイプの種別が増え、昼間時間帯における大阪方面の利便性が向上する。